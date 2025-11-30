El estilo bohemio, el favorito del verano

Las polleras largas y amplias —siempre con vuelo, siempre con caída— son una de las claves, porque acompañan el movimiento y equilibran la silueta. Las camisas sueltas se convierten en aliadas infalibles: abiertas sobre un top, anudadas, o simplemente usadas por dentro para destacar la cintura. También se suman los volados y los flecos, elementos que aportan dinamismo y esa sensación de libertad que define al estilo. Madariaga lo resume con precisión al enumerar el corazón del boho de esta temporada: “Polleras largas, camisas, volados, flecos, crochet combinado con remeras de algodón.”