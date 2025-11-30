Si tu amigo nunca te discute, si nunca te dice "che, te estás mandando una macana", no tenés un amigo. Tenés un fan. Un adulator T-800 (Un terminator de la autenticidad). O peor, tenés un súbdito digital. Y el riesgo de esto no es tecnológico, es psicológico: nos estamos convirtiendo en pequeños dictadores de nuestro propio ego, incapaces de tolerar la más mínima fricción. Si me acostumbro a que me digan que sí a todo, ¿cómo voy a soportar la complejidad de un ser humano real que tiene sus propios problemas y que, a veces, me contradice con o sin razón?