Milei, las leyes estructurales y la peligrosa manía argentina de dejar todo para mañana

El flanco de los gobernadores es otra interesante cuestión a revisar porque Diego Santilli promete y promete y en muchos casos tienen que ver con necesidades puntuales que quizás se atiendan, pero se deberán poner sobre la mesa cuestiones concretas que son las que los mandatarios quieren aprovechar para recoger. Es ahora o nunca y es obvio que no se van a poder atender todas las demandas porque es verdad que son inabarcables en materia de bolsillo. De las dos leyes que propiciaron todas las provincias para repartir ATN de modo automático, aprobadas, vetadas, insistidas y promulgadas, aunque están en un limbo, se trata de no hablar demasiado, pero ésa es la automaticidad que se busca y se sabe que el Gobierno no está dispuesto a abandonar la discrecionalidad.