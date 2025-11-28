La Libertad Avanza se acerca a la primera minoría en Diputados: sumó una nueva legisladora

Con esta nueva adhesión, el bloque oficialista alcanzará los 92 diputados, quedando a pocos escaños de Fuerza Patria, que hoy cuenta con 96. No obstante, prácticamente se da por hecho que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se apartará del peronismo para integrarse a un armado federal junto a los mandatarios de Salta, Misiones y Tucumán. Si esa ruptura se confirma, Fuerza Patria perderá cuatro diputados y quedará en igualdad de bancas con La Libertad Avanza.