Política

La Libertad Avanza se acerca a la primera minoría en Diputados: sumó una nueva legisladora

Se trata de Verónica Razzini legisladora santafesina, había tomado distancia del PRO el año pasado junto a Gabriel Chumpitaz para conformar el bloque Futuro y Libertad.

28 Noviembre 2025

La diputada Verónica Razzini confirmó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza, un movimiento que acerca al oficialismo a arrebatarle al peronismo la primera minoría en la Cámara baja.

Razzini, legisladora santafesina, había tomado distancia del PRO el año pasado junto a Gabriel Chumpitaz para conformar el bloque Futuro y Libertad, luego de manifestar su desacuerdo con la política de alianzas en la provincia. En ese distrito, el partido amarillo está encabezado por Gisela Scaglia, quien actualmente ocupa el cargo de vicegobernadora del radical Maximiliano Pullaro.

Con esta nueva adhesión, el bloque oficialista alcanzará los 92 diputados, quedando a pocos escaños de Fuerza Patria, que hoy cuenta con 96. No obstante, prácticamente se da por hecho que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se apartará del peronismo para integrarse a un armado federal junto a los mandatarios de Salta, Misiones y Tucumán. Si esa ruptura se confirma, Fuerza Patria perderá cuatro diputados y quedará en igualdad de bancas con La Libertad Avanza.

El eventual avance del oficialismo hacia la primera minoría implicaría beneficios concretos: mayor control en el reparto de espacios de poder interno y un impacto político significativo para el peronismo, que históricamente ocupó ese lugar cuando fue oposición.

En términos prácticos, La Libertad Avanza podría reclamar más presidencias de comisiones y una representación más amplia en ellas. La Cámara baja cuenta con 45 comisiones permanentes, órganos especializados por temática donde grupos reducidos de diputados analizan, debaten y dictaminan los proyectos de ley que luego llegan al recinto.

