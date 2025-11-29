No pudo más: la reacción de Franco Colapinto a un calentamiento de Novak Djokovic

El calentamiento de Franco Colapinto para la carrera Sprint de este sábado no fue el óptimo. El piloto de Alpine no solo saldrá desde el fondo de la grilla en la carrera de este sábado, sino que también protagonizó un momento cómico en su estadía en Qatar. Novak Djokovic apareció en el entretiempo este fin de semana e invitó a los presentes a sumarse. Con la mejor de las ondas, el argentino intentó participar, pero no tuvo éxito en la práctica que llevó el tenista.
Este jueves, apenas días después de haber terminado el año con un título en Atenas, Djokovic decidió hacer su parada en las pistas de Qatar. El tenista se ofreció a hacer un calentamiento en un momento y quienes quisieran participar podían unirse a la clase express. Aunque Colapinto intentó hacer los ejercicios que Djokovic les indicaba desde una tarima, terminó abandonando a los minutos.
“Estoy re duro”: Colapinto no pudo con el estiramiento
Para entrar en calor, Djokovic se paró sobre una tarima al frente de un pequeño grupo de personas. Desde allí dio una serie de indicaciones para que su público pusiera el cuerpo en movimiento. Instruyó al grupo en algunos movimientos propios de la gimnasia pero también de yoga, actividades a las que el piloto de Alpine definitivamente no está acostumbrado.
En las redes sociales se viralizó el momento en que Colapinto deja de intentar hacer los ejercicios. Luego de llevar el torso hacia el suelo y una mano al pie contrario, tal como lo hacía Djokovic al frente de todos, Colapinto mostró claras señales de estar extenuado. Y, con una sonrisa dibujada en el rostro, vio a la cámara que lo estaba tomando para indicar con una seña precisa que no podía más.
En su cuenta de Instagram, incluso, compartió la publicación. “Gracias Novak por las clases. no pude seguir ni la entrada en calor, estoy re duro”, escribió sobre el video Colapinto. Además, en su característico tono jocoso, agregó un fragmento de una canción de Luck Ra: “No me hago el duro, no. Me hago el durísimo”.
Fin de semana de carreras para Colapinto
Esta mañana, Colapinto vuelve a correr el Gran Premio de Qatar con inicio de carrera Sprint a las 11. A las 15 –hora argentina– volverá a participar por la clasificación para el GP del domingo. El argentino deberá afrontar estas vueltas desde el fondo de la grilla, condicionado por el daño en el piso de su A525 y la falta de carga aerodinámica que marcó toda su actividad en el inicio del fin de semana.
La jornada del viernes ya había sido cuesta arriba desde la única práctica libre. El despiste en el sector final, cuando intentaba cerrar una vuelta rápida con neumáticos blandos, terminó generando “daños considerables”, según le avisó su ingeniero. El equipo tuvo que reemplazar el fondo plano, pero no contaba con otra unidad equivalente, por lo que tanto Colapinto como Pierre Gasly quedaron obligados a usar versiones de menor carga. Ese déficit se trasladó directamente a la clasificación Sprint.