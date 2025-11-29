No pudo más: la reacción de Franco Colapinto a un calentamiento de Novak Djokovic

El calentamiento de Franco Colapinto para la carrera Sprint de este sábado no fue el óptimo. El piloto de Alpine no solo saldrá desde el fondo de la grilla en la carrera de este sábado, sino que también protagonizó un momento cómico en su estadía en Qatar. Novak Djokovic apareció en el entretiempo este fin de semana e invitó a los presentes a sumarse. Con la mejor de las ondas, el argentino intentó participar, pero no tuvo éxito en la práctica que llevó el tenista.