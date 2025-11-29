Asignaciones Universales: cuándo se pagan y de cuánto es el aumento de diciembre

Tanto asignaciones familiares como universales se incrementarán en un 2.3% en diciembre de 2025. El monto total de la prestación para padres desempleados y trabajadores informales de diciembre será de $122.827. Sin embargo, cobrarán solamente el 80%, debido a que Anses decidió retener el 20% de cada cuotas y abonar las retenciones a fin de año cuando se presente la certificación del cursado de estudios.