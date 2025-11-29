Secciones
Asignaciones Universales: cuándo se pagan y de cuánto es el aumento de diciembre

La solicitud de la prestación debe hacerse cargando los datos del titular y de su hijo o menor a cargo a mi Anses.

Padres con trabajo informal, desocupados o trabajadores de casas particulares podrán percibir el beneficio. Padres con trabajo informal, desocupados o trabajadores de casas particulares podrán percibir el beneficio.
Hace 12 Hs

Finalizaron los días hábiles de noviembre y Anses ya puso a disposición de sus beneficiarios las fechas del calendario de pago de diciembre. Los titulares de asignaciones universales recibirán, con el depósito del último mes del año, un incremento porcentual. El aumento se acordó en línea con el Índice de Precios al Consumidor de octubre.

Anses oficializó el aumento de diciembre y el haber mínimo rozará los $582.000 con bono y aguinaldo

Tanto asignaciones familiares como universales se incrementarán en un 2.3% en diciembre de 2025. El monto total de la prestación para padres desempleados y trabajadores informales de diciembre será de $122.827. Sin embargo, cobrarán solamente el 80%, debido a que Anses decidió retener el 20% de cada cuotas y abonar las retenciones a fin de año cuando se presente la certificación del cursado de estudios.

Anses: calendario de pago de asignaciones en diciembre

El pago de Anses iniciará la segunda semana de diciembre, luego del feriado de la Inmaculada Concepción de María del lunes 8, razón por la que el cronograma no se verá afectado. Los depósitos se realizarán en los días hábiles a partir del martes 9.

- Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

- Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

- Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

- Documentos terminados en 3: viernes 12 de diciembre

- Documentos terminados en 4: lunes 15 de diciembre

- Documentos terminados en 5: martes 16 de diciembre

- Documentos terminados en 6: miércoles 17 de diciembre

- Documentos terminados en 7: jueves 18 de diciembre

- Documentos terminados en 8: viernes 19 de diciembre

- Documentos terminados en 9: lunes 22 de diciembre

Quiénes reciben la Asignación Universal por Hijo

Según la página oficial de Anses, pueden ser beneficiarios de esta prestación los padres, madres o titulares con hijos a cargo que sean desocupados, trabajadores no registrados o sin aportes, trabajadores de casas particulares o monotributistas sociales. Deberán ser argentinos y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo dos años de residencia.

Los hijos deberán ser menores de 18 años y solteros. Los padres de hijos que tengan alguna discapacidad podrán acceder al beneficio sin límite de edad.

Para recibir la Asignación Universal por Hijo es importante que tus datos personales y tus vínculos familiares estén registrados y actualizados en ANSES. Podés consultarlos ingresando en mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Si recibís la Asignación Familiar por Hijo y dejás de tener ingresos formales, vas a empezar a cobrar de forma automática la Asignación Universal por Hijo.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
