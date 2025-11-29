A tener cuidado: el horóscopo chino advierte cuáles son los errores que debemos evitar en diciembre

Al 2025 le quedan apenas unos días. Sin embargo, en la antesala del mes de diciembre, el horóscopo chino advierte que no hay que descuidarse y aunque por más que todo llega a su fin, las decisiones últimas pueden definir el rumbo del próximo ciclo. Para el zodíaco, diciembre es un período especialmente sensible que marcará gran parte de nuestra fortuna ulterior. Por eso hay errores que es mejor no cometer.