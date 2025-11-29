Absolvieron a los cuatro imputados por el crimen del policía Lazarte

Los padres de la víctima, Víctor Emanuel Lazarte y Ana Beatriz López, también aprovecharon el espacio para hacer un descargo. “Mi hijo era un chico con toda una vida por delante, era una criatura. Se sacrificó mucho para entrar a la Policía y ahora no lo tenemos. No hay día que no lo lloremos. Inconscientemente estoy esperando a que llegue; él era mi compañero. Le arrebataron todos sus sueños”, dijo el hombre. “Mi hijo era un muchacho honesto, trabajador, no nos pedía una moneda a nosotros. El 10 de julio de 2023 mataron a Emanuel y una parte de mí se fue con él”, manifestó Beatriz.