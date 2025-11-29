Absolvieron a los cuatro imputados por el crimen del policía Lazarte

Los cuatro imputados de haber asesinado al policía Víctor Emanuel Lazarte (22 años) en el barrio Juan Pablo I, a pocos metros de Las Piedritas, fueron absueltos por el tribunal ante el beneficio de la duda. Las juezas intervinientes explicaron que la coautoría de Rodrigo Villafañe (20), Agustín “Zapín” Tapia (20), José “Pinky” Vallejo (20) y Nahuel Suárez (22) no logró ser acreditada por las pruebas que produjo la parte acusadora en el debate oral y ordenaron que se avance en las líneas investigativas que surgieron durante las jornadas del juicio.
El fatal episodio ocurrió el 10 de julio de 2023. Alrededor de las 21.30, Lazarte regresaba a su casa junto a su motocicleta cuando fue abordado por al menos cuatro sujetos que se movilizaban en dos rodados. Esgrimiendo un arma de fuego le sustrajeron el vehículo y, antes de escapar, uno de ellos le efectuó un disparo que impactó en su tórax y que le produjo la muerte.
Durante esa noche y la madrugada del 11 de julio, la policía detuvo a 11 personas sospechosas del ataque. Finalmente, el fiscal Carlos Picón, que en ese momento subrogaba la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, decidió formular cargos en contra de Villafañe, Tapia, Vallejo y Suárez. Al concluir la feria judicial el legajo quedó a cargo del fiscal Ignacio López Bustos, y posteriormente pasó a manos del fiscal Pedro Gallo. En septiembre de 2025, el titular de la Fiscalía de Homicidios I solicitó que la causa fuera elevada a juicio.
El debate oral se inició el pasado 27 de octubre. Allí el MPF expuso su teoría final del caso. Los investigadores consideraron que los cuatro imputados fueron quienes asaltaron a Lazarte y que al enterarse que la víctima era un empleado policial decidieron acabar con su vida para lograr su fin delictivo.
En sus alegatos de clausura, Gallo y el abogado querellante Gustavo Carlino solicitaron que fueran condenados a prisión perpetua por ser coautores de los delitos de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa, en concurso real con homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, criminis causa, y por ser la víctima un miembro de las fuerzas policiales.
Los defensores, Romina Campero (Vallejo y Suárez), Javier Lobo Aragón (Tapia) y Gustavo Morales (Villafañe), pidieron la absolución de sus pupilos al considerar que no había elementos suficientes para probar su participación.
Jornada final
Ayer a las 9, los imputados sostuvieron su inocencia. “Que se haga justicia. Que se encuentre a los verdaderos culpables para que el alma de Emanuel Lazarte pueda descansar en paz”, repitieron los cuatro durante sus últimas palabras.
Los padres de la víctima, Víctor Emanuel Lazarte y Ana Beatriz López, también aprovecharon el espacio para hacer un descargo. “Mi hijo era un chico con toda una vida por delante, era una criatura. Se sacrificó mucho para entrar a la Policía y ahora no lo tenemos. No hay día que no lo lloremos. Inconscientemente estoy esperando a que llegue; él era mi compañero. Le arrebataron todos sus sueños”, dijo el hombre. “Mi hijo era un muchacho honesto, trabajador, no nos pedía una moneda a nosotros. El 10 de julio de 2023 mataron a Emanuel y una parte de mí se fue con él”, manifestó Beatriz.
Luego de cinco horas de deliberación, las juezas Isolina Apás Pérez de Nucci, Isabel Méndez y Soledad Hernández dieron a conocer sus veredicto y adelantaron una parte de los fundamentos de su sentencia. Antes de comenzar su alocución, la magistrada Méndez hizo una aclaración: “Se tiene que tener presente que para condenar a una persona, la fiscalía tiene que probar su teoría del caso con lo que se llama pruebas de cargo. La condena, si es que se llega a eso, tiene que ser sí o sí con pruebas de cargo suficientemente fuertes más allá de si la teoría de la defensa se haya debilitado”.
Falta de pruebas
Acto seguido hizo un análisis de los elementos probatorios que se produjeron durante el juicio para discutir, principalmente, la coautoría de los acusados. Uno de ellos fue el testimonio de Gonzalo Yapur, el primo de la víctima y quien era considerado un testigo esencial del MPF y la querella, ya que habría presenciado el hecho.
A consideración del tribunal, el testimonio del joven no logró acreditar la identificación de los imputados en la escena del crimen. “Yapur dijo haber reconocido a los acusados por su fisonomía y voz. Sin embargo, en el debate no pudo especificar a quién reconoció por cada característica. Dijo que no vio las caras. Sólo pudo describir físicamente a Suárez como ‘bajito’, a Vallejo como ‘un poco más alto’, y a Tapia como ‘delgado y alto’. No pudo identificar quién dijo las frases: ‘Dame el celular y la moto’, o ‘Váyanse porque es policía’”, dijo. “No se hizo un reconocimiento de voz. Se podría haber grabado las voces de esas frases por distintas personas para ver si él las reconocía”.
La jueza también le recriminó a la Fiscalía por no haber investigado las publicaciones que se realizaron en redes sociales apenas ocurrió el crimen, en las cuales usuarios habían identificado a los presuntos autores. “Se podría haber rastreado a esas personas para saber si era sólo un rumor o si efectivamente sabían algo para que declararan. Ser testigo no solo es una carga pública, es una obligación”, señaló. En referencia a los testigos cuestionó que hubo al menos dos testigos presenciales que dieron un testimonio diferente al de Yapur a la policía y que no fueron citados a comparecer en el juicio.
Méndez dijo que el análisis de geolocalización de los teléfonos de Suárez y Vallejo no fue concluyente, y que a ninguno de los acusados se le detectaron partículas características de residuos de disparos a partir de las pericias que se practicaron. “Sólo se encontraron partículas consistentes, que ocurre cuando se detectan uno o dos de los tres elementos químicos que tienen los residuos de disparos, los cuales también pueden provenir de otras fuentes, como oficios mecánicos o contacto con pintura. Para que sean partículas características debían detectarse los tres elementos juntos”, explicó.
Resolución
Finalmente la jueza informó que la resolución del tribunal había sido absolver a los acusados ante el beneficio de la duda. Al notificar la sentencia, miró a los imputados y les dijo: “No puedo afirmar que ustedes cuatro no sean los coautores. Lo que puedo afirmar es que no hay prueba de que ustedes sean los coautores. Que quede claro que no tiene absolutamente nada que ver con las coartadas que han venido a cambiar acá. No se probó la coartada de ninguno”, dijo.
Luego se dirigió a la familia de Lazarte: “Les pido que no dejen de creer en la Justicia. Los jueces decidimos en base a las pruebas. Hay otras líneas de investigación que se mencionaron durante el debate y es evidente que ahora la investigación se agranda. Tal vez con esas líneas pueda llegarse a quienes realmente fueron los coautores del hecho”, les dijo. “Cada día de lucha de los familiares de Víctor Emanuel lo hemos tomado con absoluta seriedad, con absoluta responsabilidad. Esta no es una sentencia que dictamine acerca de la inocencia moral de los imputados. Es solo una sentencia en relación a la insuficiencia de pruebas”, concluyó Apás Pérez de Nucci.
Investigación: denuncian apremios ilegales contra uno de los absueltos en el debate oral
“Es una vergüenza lo que sucedió. Dos días antes de ser absueltos, personal del Servicio Penitenciario lo agredió sin motivo alguno. Él, ante los jueces, denunció el hecho y se ordenó que sea revisado por un forense”, aseguró Javier Lobo Aragón, defensor de Agustín Tapia. “Voy a pedir que se investigue hasta las últimas consecuencias. Un joven que no tuvo nada que ver con el crimen no sólo estuvo privado de su libertad injustamente, sino que además recibió todo tipo de castigos durante todo este tiempo. No se puede tolerar este tipo de conductas”, finalizó el profesional.