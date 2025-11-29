Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá

El sistema funcionaba así. El playero, en este caso del establecimiento que está ubicado en la rotonda de Famaillá, era el responsable de informar cuál era la carga o la compra que realizaba el cliente que se había adherido. Esa información queda registrada en una base de datos y el usuario podía retirar el efectivo del beneficio en cualquier estación de servicio de la firma. Por ejemplo, si una persona a lo largo de unos meses cargaba $100.000 de nafta y adquiría otros productos por otros $10.000, podía exigir el reintegro de $20.000.