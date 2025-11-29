Secciones
Seguridad

Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá

Investigan una estafa con un sistema de beneficio con carga de combustible.

LA ESTACIÓN. Se investiga el uso que se hizo con la promoción de combustibles. LA ESTACIÓN. Se investiga el uso que se hizo con la promoción de combustibles.
Hace 3 Hs

Los propietarios de una estación de servicio de Famaillá denunciaron a un grupo de empleados por un millonario fraude. La maniobra consistía en utilizar el sistema de premios de clientes para quedarse con el dinero o los premios que ofrecía la petrolera por la carga de combustible en ese establecimiento. No descartan que esta maniobra haya sido utilizada en otras playas.

Según el escrito que presentó el abogado Amancio Petray, representante de la firma damnificada, desde 2019, la empresa instituyó una tarjeta para promocionar sus combustibles. El cliente, con la carga que efectuaba, obtenía un reintegro equivalente al 10% del valor de la misma.

Se aplicaba a los combustibles premium y a los restantes productos que comercializaba. El costo financiero de la tarjeta encuentro es soportado por la petrolera (66,6%) y el resto (33,4%), por la estación de servicio. “Hay mucha gente que se adhirió a este beneficio porque era muy beneficioso y sencillo de tramitar”, explicó el profesional en una entrevista con LA GACETA.

El sistema funcionaba así. El playero, en este caso del establecimiento que está ubicado en la rotonda de Famaillá, era el responsable de informar cuál era la carga o la compra que realizaba el cliente que se había adherido. Esa información queda registrada en una base de datos y el usuario podía retirar el efectivo del beneficio en cualquier estación de servicio de la firma. Por ejemplo, si una persona a lo largo de unos meses cargaba $100.000 de nafta y adquiría otros productos por otros $10.000, podía exigir el reintegro de $20.000.

Notificación

En febrero de 2025, a través de un informe enviado por mail, el gerente de la playa recibió una nota de la petrolera en la que se le informaba que los volúmenes de compra de combustible difieren respecto a los puntos por las ventas concretadas en su establecimiento. “Esa notificación los puso en alerta y los obligó a realizar una investigación interna para determinar qué estaba ocurriendo”, explicó el profesional.

Simuló que iba a comprar una moto, pidió probarla y la robó: le dictaron prisión preventiva por estafa

Simuló que iba a comprar una moto, pidió probarla y la robó: le dictaron prisión preventiva por estafa

Los responsables hicieron una auditoría. Con ese trabajo, establecieron que entre el 1 de enero de 2024 se generaron cargas a clientes inexistentes o de dudosa legitimidad de identidad por la suma de más de $24 millones y se retiraron más de $19 millones.

Petray aseguró en la denuncia que en las planillas de ventas mensuales surgen la desproporcionalidad de las operaciones realizadas y los montos retirados por los usuarios. “Se venía cometiendo un ilícito que consistía en que los playeros registraban cargas de ventas inexistentes a tarjetas fraguadas y después retiraban el dinero generado por el sistema de beneficio”, explicó.

¿Cómo funcionaba la financiera de Yerba Buena investigada por estafa?

¿Cómo funcionaba la financiera de Yerba Buena investigada por estafa?

Los auditores descubrieron que los empleados infieles habían generado cuatro grupos para realizar la maniobra. Estaban integrados por personas desconocidas, familiares de los empleados y hasta había uno integrado por tres mujeres que tenían el mismo apellido. En todos los casos había denominadores comunes. Uno de ellos era que los supuestos clientes realizaban la carga de combustible en la madrugada y con muy poca diferencia de tiempo. Otro dato de importancia es que la compra de combustibles jamás superaba los $40.000.

Los demandantes, además de presentar una serie de evidencias para respaldar sus dichos, pidieron que fueran investigados unos 10 empleados que habrían generado un perjuicio económico de entre $700.000 a $2,4 millones. El expediente será analizado por la fiscala Mónica García de Targa, del Centro Judicial Monteros.

Temas FamailláMónica García de Targa
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nuevo escándalo en la Policía de Tucumán: investigan a un efectivo por presunta extorsión

Nuevo escándalo en la Policía de Tucumán: investigan a un efectivo por presunta extorsión

Pidieron la perpetua contra el único acusado por el crimen de la pequeña Luján

Pidieron la perpetua contra el único acusado por el crimen de la pequeña Luján

Lo más popular
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail
1

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas
2

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco
3

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez
4

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos
5

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico
6

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Más Noticias
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Dolores ya tiene su 0 km de los Números de Oro

Dolores ya tiene su 0 km de los Números de Oro

Danza contemporánea: “Solo/Cuerpo y piano”, una experiencia en el teatro San Martín

Danza contemporánea: “Solo/Cuerpo y piano”, una experiencia en el teatro San Martín

Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Rinden homenaje a Ernesto Dumit en el Ingenio de las Artes

Rinden homenaje a Ernesto Dumit en el Ingenio de las Artes

Comentarios