Simuló que iba a comprar una moto, pidió probarla y la robó: le dictaron prisión preventiva por estafa

Según detalló el Ministerio Fiscal, el hecho ocurrió el viernes 31 de octubre, alrededor de las 16.30, cuando la víctima -un hombre que había puesto en venta su motocicleta Honda Wave roja en Facebook- fue contactada por “Huguito” a través de WhatsApp. El sospechoso aseguró estar interesado en la compra y acordó pasar por el domicilio del vendedor, ubicado en el barrio Puerto Argentino, en San Miguel de Tucumán.