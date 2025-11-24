Secciones
Simuló que iba a comprar una moto, pidió probarla y la robó: le dictaron prisión preventiva por estafa

El acusado había contactado a la víctima por Facebook para simular interés en la compra de una Honda Wave. Aprovechó la confianza del vendedor, tomó el rodado y escapó.

Hace 2 Hs

Un ardid simple pero efectivo terminó con un hombre, apodado “Huguito”, imputado por el delito de estafa por abuso de confianza y con prisión preventiva por 33 días. El caso fue presentado por la Unidad de Robos y Hurtos I del Ministerio Fiscal, conducida por María del Carmen Reuter, durante una audiencia realizada este lunes.

El auxiliar de fiscal Nahuel Lencina estuvo a cargo de la acusación y de la solicitud de la medida de coerción, que finalmente fue aceptada por la jueza interviniente.

Según detalló el Ministerio Fiscal, el hecho ocurrió el viernes 31 de octubre, alrededor de las 16.30, cuando la víctima -un hombre que había puesto en venta su motocicleta Honda Wave roja en Facebook- fue contactada por “Huguito” a través de WhatsApp. El sospechoso aseguró estar interesado en la compra y acordó pasar por el domicilio del vendedor, ubicado en el barrio Puerto Argentino, en San Miguel de Tucumán.

Tras conversar unos minutos y mostrar dinero en efectivo para generar confianza, “Huguito” pidió probar la moto antes de concretar la supuesta operación. La víctima accedió y le entregó las llaves del rodado.

Fue entonces cuando el acusado, aprovechando la confianza concedida, aceleró la motocicleta y huyó, primero por calle Ezequiel Colombres y luego por el pasaje 1235, hasta desaparecer con el vehículo en su poder.

La imputación

Para los investigadores, la maniobra configuró claramente una estafa por abuso de confianza, ya que el acusado utilizó un pretexto comercial para obtener el rodado legítimamente antes de fugarse con él.

Ante estos elementos, el Ministerio Fiscal solicitó la prisión preventiva por 33 días, medida que la jueza consideró adecuada para evitar riesgos procesales mientras continúa la investigación.

