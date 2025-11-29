Secciones
Los finalistas de Enseñame Tucumán disfrutaron del parque arbóreo

Los ganadores y subcampeones compartieron una jornada en Raki. El estudio se combinó con la aventura y el compañerismo entre escuelas.

GANADORES Y SUBCAMPEONAS. Bahiana Galarza Ganim, María Lucía Córdoba junto a Javier Yanguez y Lautaro Miguel, todos de Monteros. GANADORES Y SUBCAMPEONAS. Bahiana Galarza Ganim, María Lucía Córdoba junto a Javier Yanguez y Lautaro Miguel, todos de Monteros. La Gaceta / Fotos de Analía Jaramillo
Hace 3 Hs

Los estudiantes que participaron del certamen educativo Enseñame Tucumán vivieron una experiencia distinta el viernes, lejos del aula pero con el mismo espíritu de aprendizaje que los acompañó durante el concurso. Los ganadores, Javier Yanguez y Lautaro Miguel junto a los dos cursos de 5º año de la Escuela Normal Julio Argentino Roca de Monteros y las subcampeonas del certamen, Bahiana Galarza Ganim y María Lucía Córdoba de la Secundaria de Yonopongo, disfrutaron un mediodía en Raki, el parque de juegos aéreos. Fue parte de los premios obtenidos tras su participación en la competencia de preguntas y respuestas organizada por LA GACETA y el Ministerio de Educación.

En medio de los árboles, la naturaleza y una vista privilegiada del cerro tucumano, los adolescentes atravesaron circuitos de arborismo, tirolesa y la palestra más alta del norte. Para muchos fue un descubrimiento, un primer acercamiento al turismo de aventura y una oportunidad para conocerse entre escuelas distintas.

Enseñame Tucumán es un certamen que se realizó para fomertar conocimientos sobre historia, geografía e identidad provincial mediante instancias progresivas que inician en el ámbito escolar y terminaron con una final televisada. Esta salida a Raki se sumó a los premios como un espacio de convivencia, recreación y reconocimiento para los alumnos que destacaron por su desempeño.

Diversión y unión

“El concurso transformó la forma en la que estudiábamos”, dio Javier. “Participar nos hizo darnos cuenta de que todo es posible. Antes no teníamos tanta disciplina como la que adquirimos durante la preparación”, explicó y sostuvo que el certamen les dio habilidades nuevas y les demostró capacidades que desconocían. Lautaro recordó el recibimiento al volver del viaje en Villa Carlos Paz y explicó que sus familias y compañeros los esperaron con espuma y abrazos. Durante la visita a Raki ambos relataron que conocieron a las estudiantes de Yonopongo en el colectivo camino al parque. Javier expresó emoción por escalar y pasar desafíos entre los árboles: “Desde chiquito que quiero escalar. Estamos preparados porque vamos al gimnasio”.

SONRIENTES. Los adolescentes disfrutan de las complejidades del deporte de altura. SONRIENTES. Los adolescentes disfrutan de las complejidades del deporte de altura.

Las subcampeonas también compartieron sus sensaciones. Bahiana dijo sonriente: “Queremos pasarla muy bien y no caernos, ni golpearnos. Nos pidieron que volviéramos sanitas a la casa”.

Consultadas sobre la experiencia del concurso, María Lucía afirmó: “Fue muy lindo todo, de inicio a fin. Hicimos conocer nuestra escuela y nos hemos vuelto más unidos entre nosotros. Nos ayudamos. Estamos bastante unidos y es la primera vez que venimos para acá juntos también”.

DESAFÍOS. El circuito cuenta con 12 juegos con diferentes niveles de dificultad y para todas las edades. DESAFÍOS. El circuito cuenta con 12 juegos con diferentes niveles de dificultad y para todas las edades.

Cuando les preguntaron qué les dirían a otros estudiantes, coincidieron en que todos deberían animarse a participar en Enseñame Tucumán. Bahiana señaló que, si hubiera una segunda edición, recomendaría vivirla porque se trata de una experiencia maravillosa. María Lucía agregó que lo importante es lo que queda. “Se gane o se pierda, porque participar es algo muy valioso”.

Turismo y naturaleza

Lorenna Cuba, representante de Raki, expresó alegría por recibir a los estudiantes. Explicó: “Fue importante formar parte de la estrategia junto a LA GACETA para premiar a jóvenes que estudian y se capacitan. Buscamos fomentar el aprendizaje desde otra perspectiva, donde la geografía y el turismo se viven en contacto directo con el entorno natural”.

OBJETIVOS. A medida que avanzan, los jóvenes deben atravesar pasarelas cada vez más complicadas y divertidas. OBJETIVOS. A medida que avanzan, los jóvenes deben atravesar pasarelas cada vez más complicadas y divertidas.

“Raki nació pensado para la familia. Ofrecemos actividades para todas las edades, de cero a 99 años”, detalló. “Tucumán posee un producto turístico que no tiene nada que envidiar a otros países. Este modelo del parque proviene de Alemania y pudimos adaptarlo en la provincia con todas las medidas de seguridad. Nuestro eslogan busca sacar sonrisas, aliviar preocupaciones y generar alegría. Los problemas se quedan en la puerta de Raki”, dijo entre risas.

“El objetivo es que descubran el contacto con la naturaleza y se desafíen a sí mismos con los circuitos, que incluyen ocho recorridos y 12 juegos cada uno”, concluyó.

“Un viaje emocionante” para los ganadores de Enseñame Tucumán

