Los finalistas de Enseñame Tucumán disfrutaron del parque arbóreo

Diversión y unión

“El concurso transformó la forma en la que estudiábamos”, dio Javier. “Participar nos hizo darnos cuenta de que todo es posible. Antes no teníamos tanta disciplina como la que adquirimos durante la preparación”, explicó y sostuvo que el certamen les dio habilidades nuevas y les demostró capacidades que desconocían. Lautaro recordó el recibimiento al volver del viaje en Villa Carlos Paz y explicó que sus familias y compañeros los esperaron con espuma y abrazos. Durante la visita a Raki ambos relataron que conocieron a las estudiantes de Yonopongo en el colectivo camino al parque. Javier expresó emoción por escalar y pasar desafíos entre los árboles: “Desde chiquito que quiero escalar. Estamos preparados porque vamos al gimnasio”.