Arsénico en el agua: Caponio negó la presencia en Tucumán y aseguró controles diarios de la SAT

La conferencia de prensa se realizó en Casa de Gobierno y fue convocada de urgencia tras la difusión del estudio, cuyo origen aún no está claro. “Desconozco cuál es el instituto que elaboró este informe y cuál es la metodología utilizada. En principio apuntaban a la provincia de Buenos Aires, que ya salió a desmentirlo. En Tucumán, los datos indican que no hay presencia de arsénico por encima de lo permitido”, afirmó.