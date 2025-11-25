Arsénico en el agua: Caponio negó la presencia en Tucumán y aseguró controles diarios de la SAT

Un informe nacional advierte un incremento de arsénico en el agua potable en distintas zonas del país. Ante esto, el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, salió a desmentir que la provincia esté en riesgo y garantizó que los niveles locales se encuentran dentro de los parámetros permitidos por el Código Alimentario Nacional.
La conferencia de prensa se realizó en Casa de Gobierno y fue convocada de urgencia tras la difusión del estudio, cuyo origen aún no está claro. “Desconozco cuál es el instituto que elaboró este informe y cuál es la metodología utilizada. En principio apuntaban a la provincia de Buenos Aires, que ya salió a desmentirlo. En Tucumán, los datos indican que no hay presencia de arsénico por encima de lo permitido”, afirmó.
El funcionario repasó antecedentes históricos y recordó que, durante la gestión del ex gobernador, José Alperovich, se realizaron 80 nuevos pozos en el este provincial en el marco del plan CAF, con el objetivo de eliminar la presencia de arsénico en el agua.
“Reitero: hoy no tenemos problema de arsénico. Acabamos de perforar un pozo en La Madrid a 300 metros de profundidad, lo que garantiza una mejor calidad de agua”, explicó.
Según precisó, la SAT cuenta con tres niveles de monitoreo: controles diarios realizados por su propio laboratorio químico, auditorías externas del Ministerio de Salud de la Provincia y verificaciones de los entes reguladores.
“Estamos permanentemente controlando la calidad del agua de los tucumanos. Los valores están dentro de lo que autoriza el Código Alimentario. Garantizamos que el agua de los pozos que administra la SAT es segura”, enfatizó.
En cuanto a la mención de los Valles como “zona amarilla” en el informe nacional, Caponio señaló que allí la provisión proviene mayoritariamente del deshielo, “agua de muy alta calidad”.
De todos modos, aseguró que continúan las verificaciones por precaución. Sobre el caso específico de El Mollar, aclaró que no es un servicio bajo la órbita de la SAT, sino del CPAP.
Caponio también destacó las obras recientes en Tafí del Valle: “Recuperamos plantas potabilizadoras y perforamos nuevos pozos. Hoy garantizamos el suministro las 24 horas, algo que hacía mucho no ocurría”, dijo.
Por último, mencionó el plan de pago vigente para usuarios morosos y pidió regularizar deudas antes de fin de mes para evitar acciones judiciales.
“Las inversiones que realizamos son históricas, hechas con fondos de la provincia y recursos propios. Necesitamos que los usuarios acompañen y cumplan con el servicio, que es el más económico entre los esenciales”, remarcó.