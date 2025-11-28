Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto este sábado en el GP de Qatar

Franco Colapinto vuelve a salir a pista este sábado en el Gran Premio de Qatar después de un viernes que dejó al descubierto todas las dificultades del Alpine en Lusail. El argentino deberá afrontar la carrera Sprint desde el fondo de la grilla, condicionado por el daño en el piso de su A525 y la falta de carga aerodinámica que marcó toda su actividad en el inicio del fin de semana.