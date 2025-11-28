Secciones
Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto este sábado en el GP de Qatar

El argentino llega a la jornada del sábado en Lusail con el desafío de recuperarse tras un inicio complicado y un Alpine que sufrió daños en la primera salida a pista.

VIERNES ADVERSO. Colapinto dejó en claro las dificultades de Alpine en la previa de una jornada decisiva en la Fórmula 1. VIERNES ADVERSO. Colapinto dejó en claro las dificultades de Alpine en la previa de una jornada decisiva en la Fórmula 1. ./X @AlpineF1Team
28 Noviembre 2025

Franco Colapinto vuelve a salir a pista este sábado en el Gran Premio de Qatar después de un viernes que dejó al descubierto todas las dificultades del Alpine en Lusail. El argentino deberá afrontar la carrera Sprint desde el fondo de la grilla, condicionado por el daño en el piso de su A525 y la falta de carga aerodinámica que marcó toda su actividad en el inicio del fin de semana.

La jornada del viernes ya había sido cuesta arriba desde la única práctica libre. El despiste en el sector final, cuando intentaba cerrar una vuelta rápida con neumáticos blandos, terminó generando “daños considerables”, según le avisó su ingeniero. El equipo tuvo que reemplazar el fondo plano, pero no contaba con otra unidad equivalente, por lo que tanto Colapinto como Pierre Gasly quedaron obligados a usar versiones de menor carga. Ese déficit se trasladó directamente a la clasificación Sprint.

Hoy, Colapinto buscará recomponer ritmo, aunque sabe que las limitaciones del Alpine se sienten en cada sector del trazado. “Es un auto inestable, no se siente rápido. Habrá que trabajar e intentar poner lo mejor que tengamos”, expresó.

Mientras tanto, la pelea por el título sigue al rojo vivo entre McLaren y Red Bull. Oscar Piastri dominó la práctica, se quedó con la pole de la Sprint y parte como favorito para sumar puntos importantes, seguido por George Russell y Lando Norris.

A qué hora corre Franco Colapinto este sábado en Qatar

- Carrera Sprint: 11 (hora argentina)

- Clasificación para el GP del domingo: 15 (hora argentina)

Ambas instancias podrán verse en Fox Sports y Disney+ Premium, que transmitirán todo el fin de semana para Latinoamérica.

La carrera corta será la primera oportunidad para medir si Alpine puede encontrar pequeñas mejoras en un fin de semana que empezó cuesta arriba. El domingo, desde las 13, se disputará el Gran Premio de Qatar a 57 vueltas.

