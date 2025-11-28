Franco Colapinto sufrió un viernes caótico en el GP de Qatar y dejó una frase que alarmó a Alpine

Colapinto fue directo al describir sus sensaciones. “No tuve grip en toda la sesión. Creo que es más el hecho de tener poca carga. Después de la FP1 los dos rompimos mucho el piso porque el auto iba saltando mucho en las curvas rápidas. Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más. Entonces son pisos de poca carga y eso fue lo que más complicó”, expresó en ESPN. También explicó cómo esa falta de apoyo aerodinámico condicionó su manejo. “Tengo menos grip ahora que con la goma dura en las curvas rápidas. Eso te saca confianza y no te da la estabilidad de entrada que necesitas en la F1. Lento, creo que en general estuvimos lentos y muy lejos. Eso es lo más frustrante”, confesó.