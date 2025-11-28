Franco Colapinto sufrió un viernes caótico en el GP de Qatar y dejó una frase que alarmó a Alpine

El viernes en Qatar dejó una imagen preocupante para Alpine y para Franco Colapinto, que arrastró las consecuencias de un despiste en la única práctica libre y terminó pagando ese daño en una clasificación Sprint que lo dejó en el último lugar. El Circuito Internacional de Lusail, que ya había dado señales de dificultad para varios equipos, castigó especialmente al argentino y a Pierre Gasly, que nunca lograron encontrar estabilidad ni carga en un A525 que quedó condicionado desde temprano.
La FP1 había comenzado prometedora para el pilarense, que llegó a ubicarse en un noveno puesto transitorio en los primeros minutos. Con el neumático duro, incluso, consiguió mantenerse muy cerca de Gasly. Pero la situación cambió de manera drástica cuando ambos salieron a pista con los compuestos blandos. En su primer intento rápido, Colapinto perdió el control en el sector final, se fue fuera del límite de la pista, levantó una nube de leca y abortó la vuelta. Pareció un incidente menor, hasta que su ingeniero de pista le avisó por radio sobre “daños considerables” en el auto. Desde ese momento, el Alpine dejó de responder y el argentino cayó hasta el último lugar.
La preocupación se trasladó directamente a los mecánicos, que tuvieron que evaluar qué repuestos utilizar. El resultado del despiste fue determinante y Alpine debió cambiar el piso de los dos autos, aunque ya no contaba con unidades equivalentes. El equipo se vio obligado a montar versiones de menor carga aerodinámica, algo que en un circuito de curvas rápidas como Lusail deja expuesta cualquier debilidad.
La clasificación Sprint confirmó que no había margen para recuperar terreno. Tanto Gasly como Colapinto quedaron eliminados en la SQ1, con el francés 19° y el argentino 20°. Las diferencias internas fueron mínimas (0.252 segundos entre ambos), pero la distancia respecto del resto dejó claro que el problema no era de manejo, sino de rendimiento.
Colapinto fue directo al describir sus sensaciones. “No tuve grip en toda la sesión. Creo que es más el hecho de tener poca carga. Después de la FP1 los dos rompimos mucho el piso porque el auto iba saltando mucho en las curvas rápidas. Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más. Entonces son pisos de poca carga y eso fue lo que más complicó”, expresó en ESPN. También explicó cómo esa falta de apoyo aerodinámico condicionó su manejo. “Tengo menos grip ahora que con la goma dura en las curvas rápidas. Eso te saca confianza y no te da la estabilidad de entrada que necesitas en la F1. Lento, creo que en general estuvimos lentos y muy lejos. Eso es lo más frustrante”, confesó.
Dijo, además, que es un problema que vienen arrastrando ambos autos. “Está siendo un finde complicado para los dos. Es un auto que es complicado de manejar, es inestable y no se siente rápido”, admitió.
Gasly coincidió con ese diagnóstico al analizar su propia clasificación. “Hoy ha sido una clasificación Sprint muy dura para nosotros y el resultado final ha sido decepcionante. En mi última vuelta tuve problemas con los neumáticos fríos y no había agarre”, analizó el francés.
El piso dañado, la raíz de todos los problemas
La explicación técnica fue insistente y clara. Según Colapinto, la salida de pista en la práctica libre y el rebote del auto en las curvas rápidas dejaron al A525 sin su mejor versión del fondo. “Rompimos mucho el piso en la primera prueba libre porque tenemos mucho efecto de rebote en las curvas rápidas y los dos nos despistamos. Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más y usaron uno de otra vez que tiene menos carga”, describió en Fox Sports. “Con la goma dura en la FP1 no iba mal. Hay que entender el coche, es lo que hay, lo que tenemos”, completó.
Mientras Alpine luchaba contra su propio auto, McLaren dominó la jornada con autoridad. Oscar Piastri fue el más rápido en la práctica libre y luego logró la pole position para la Sprint con un tiempo de 1m20s055. George Russell se metió segundo por apenas 32 milésimas y Lando Norris completó el top 3, en un viernes que volvió a mostrar diferencias muy marcadas entre los equipos de punta y la zona media.
Al argentino le queda ahora la oportunidad de recomponer el ánimo en la Sprint del sábado a las 11, antes de la clasificación general que se correrá por la tarde. El domingo, desde las 13, se disputarán las 57 vueltas del Gran Premio de Qatar. Para Colapinto, la consigna será evitar nuevos daños y tratar de rescatar lo mejor posible de un auto que, por ahora, no le permite disfrutar ni encontrar rendimiento. “Habrá que trabajar para mañana e intentar poner lo mejor que tengamos”, cerró con resignación, en un viernes que dejó más preguntas que respuestas para Alpine.