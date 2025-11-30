Trucos para liberar espacio en Gmail de manera definitiva, fácil y gratuita

Gmail es el servicio de correo electrónico gratuito más utilizado del planeta y una herramienta clave en la vida cotidiana de millones de usuarios. Pero su principal límite es el espacio de almacenamiento: solo 15 GB gratuitos que se comparten con Google Drive, Google Fotos e incluso, desde hace un tiempo, con las copias de seguridad de WhatsApp. Por eso, la capacidad que parecía suficiente al principio rápidamente queda corta.