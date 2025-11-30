Trucos para liberar espacio en Gmail de manera definitiva, fácil y gratuita

Gmail es el servicio de correo electrónico gratuito más utilizado del planeta y una herramienta clave en la vida cotidiana de millones de usuarios. Pero su principal límite es el espacio de almacenamiento: solo 15 GB gratuitos que se comparten con Google Drive, Google Fotos e incluso, desde hace un tiempo, con las copias de seguridad de WhatsApp. Por eso, la capacidad que parecía suficiente al principio rápidamente queda corta.
Si bien Google ofrece planes de pago para ampliar el almacenamiento, existe una buena noticia: hay formas totalmente gratuitas de liberar espacio y recuperar varios gigas sin necesidad de contratar un servicio extra.
Estas son las cuatro más eficaces
1. Verificar el espacio disponible con el asistente de Google
El punto de partida es revisar qué ocupa la mayor parte del almacenamiento. Para eso, hay que ingresar en drive.google.com y seleccionar la opción “Almacenamiento” ubicada en el margen izquierdo.
Allí aparecerá el botón “Libera espacio”, que analiza automáticamente los archivos más pesados de toda la cuenta de Google. El usuario tendrá la opción de borrar elementos de:
Gmail (correos con adjuntos grandes)
Google Drive
Google Fotos
En el caso del correo, el asistente mostrará los emails que incluyen archivos adjuntos voluminosos para eliminarlos y recuperar capacidad rápidamente.
2. Eliminar correos viejos (y revisar la papelera)
Una cuenta de Gmail con años de uso puede acumular miles de mensajes que ya no sirven, muchos de ellos con adjuntos que consumen gran parte del almacenamiento.
Para borrarlos de forma precisa conviene usar el buscador avanzado de Gmail, que permite filtrar por fecha o por rangos de tiempo.
Además, es fundamental:
Vaciar la papelera, que aunque se elimina cada 30 días, puede contener cientos de MB.
Revisar la carpeta Spam, que también acumula correos innecesarios.
3. Borrar emails con adjuntos pesados
El buscador avanzado de Gmail permite filtrar correos por tamaño. Usar valores como 10 MB o más ayuda a identificar de inmediato cuáles son los mensajes que más ocupan.
Es importante recordar que Gmail permite enviar archivos de hasta 25 MB, por lo que un solo mensaje puede consumir tanto espacio como 20 correos comunes.
4. Descargar los correos con un cliente de escritorio
Existe un método menos conocido, pero muy efectivo: descargar los emails a una computadora usando un cliente de correo externo, como:
Microsoft Outlook (incluido en muchas PC con Windows)
Thunderbird (gratuito y recomendado)
Cuando este tipo de programas accede a la cuenta vía protocolo POP, descarga primero los correos más antiguos y los borra automáticamente de Gmail, enviándolos a la papelera. Luego, basta con vaciar la papelera para liberar espacio real.
Para habilitar este sistema, hay que entrar en Gmail → Configuración → POP/IMAP, activar “POP download” y permitir que los mensajes se eliminen una vez descargados.
Aunque no es el método más simple de configurar, el resultado final suele valer la pena: muchos usuarios recuperan varios gigabytes sin perder acceso a sus correos históricos.