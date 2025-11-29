Culpan a los andamios de bambú por el letal incendio en Hong Kong

Red plástica

Los hallazgos preliminares sugieren que el incendio comenzó en la red plástica fuera de los pisos inferiores de uno de los edificios y se propagó rápidamente hacia arriba por planchas de espuma altamente inflamables, según el jefe de seguridad Chris Tang. Fijadas a las ventanas, las planchas hicieron que los vidrios se rompan y permitieron que el fuego “se intensifique y se propague en el interior”. El calor encendió al bambú, cuyos fragmentos se desprendieron, cayeron a los pisos inferiores y propagaron más las llamas, explicó.