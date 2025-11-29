Teatro tucumano: “Victoria Park” arrasó en los premios Artea

“Victoria Park” es un texto de Rafael Nofal, figura señera dentro de la dramaturgia regional, quien marcó una era destacada. Es un relato que sigue vigente sobre el manejo del poder, las intrigas y las perversiones sociales, acotada a un parque ambulante de diversiones, donde los veteranos y desgastados payasos comparten pista con un deforme, un príncipe y una doncella. La apuesta dirigida por Ignacio Hael en su sala privada le valió la galardón a mejor obra de la temporada 2025 y además le valió estatuillas tanto en rubros técnicos como escenografía (para Sofía Seidán) e iluminación (para Hael) como en actor de reparto para José María Risso y protagónico en drama para Sergio Domínguez; también ganó en el rubro Espectáculo de Varieté.