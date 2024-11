Premios Artea: “Chicago” fue la mejor obra de una temporada muy diversa

Cristina Fiz Lobo: un discurso emotivo

No quedó conforme con el discurso que improvisó, pero fue lo que le salió del corazón. La actriz Cristina Fiz Lobo se llevó la gran ovación de la noche como principal agasajada de los Premios Artea que llevaron su nombre en esta edición, como homenaje por sus seis décadas en las tablas tucumanas. “Mi abuela me llevó a integrar el Teatro Infantil de la Provincia a los 10 años y desde entonces no me fui más de los escenarios”, evocó al agradecer el reconocimiento en la cena organizada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, filial Tucumán. Junto al recuerdo de sus mentores en los campos independiente (como Rosita Ávila y Oscar Quiroga) y estatal, convocó a la juventud “a seguir en este camino, porque son los que lo continúan; me sigo nutriendo de lo que ellos están haciendo”. En medio de la emoción, olvidó mencionar su extenso paso por el Teatro Estable, pero luego lo remedió con LA GACETA al destacar la importancia de sus 33 años vividos en ese elenco.