Lucio Piérola vuelve a recorrer su “Camino milenario” en el Virla

- Es quizás mi obra cumbre hasta ahora y no sé si voy a tener mucha chance de superarla por la edad. Cuando se cumplieron los 10 años de Experimentando lo Celta, grupo que coordino y que ya tiene más de 20, tuve la primera idea. Ya había compuesto mi primera canción, que también se desarrolla en Santiago de Compostela y que ahora va a ser un flashback en el concierto. La presento como proyecto solista porque la música que yo compuse, en realidad no es celta sino de fusión, que implica diferentes géneros que me gustan. Ahora estoy con un grupo que convocó Podazza, quien me ha impulsado para hacerlo. Yo solamente lo tocaba para refrescar la memoria, pero él me dijo que se tenía que volver a hacer. Si él participa, está certificando la calidad del producto y todos los músicos que Podazza convocó han dicho que sí.