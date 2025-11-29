Lucio Piérola vuelve a recorrer su “Camino milenario” en el Virla

“Camino milenario” es la obra musical del tucumano Lucio Piérola, inspirada en las experiencias de quienes recorren el Camino Francés rumbo a Santiago de Compostela. La creación regresa esta noche al escenario del auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), a las 21.30.
Junto a Piérola participarán en su obra conceptual Agustina Ascárate, Marianna Kazakova, José Luis Arcuri, Facundo Llebeili, Gonzalo Aragón y Javier Podazza, todos bajo la supervisión musical de Carlos Podazza. La obra tiene la animación teatral de Cuervos Mensajería Medieval y la puesta audiovisual de Ramiro Torres, para completar la música con relatos y proyecciones. Como invitados especiales estarán los cantantes Grillo Córdoba y Héctor Chato Singh y el guitarrista José García.
“Cuando yo tenía 18 años, mi padre era un hombre ya mayor, cerca de los 80, y que había recorrido el mundo, conocía muchos lugares ya. Decía que si pudiese volver a Europa, lo único que le faltaba por hacer era conocer Santiago de Compostela y no lo logró. Ese mensaje me quedó resonando y luego fui con mi madre y volví muchas veces porque me encantó la experiencia”, evoca para LA GACETA Piérola.
- ¿Qué implica “Camino milenario” dentro de tu producción?
- Es quizás mi obra cumbre hasta ahora y no sé si voy a tener mucha chance de superarla por la edad. Cuando se cumplieron los 10 años de Experimentando lo Celta, grupo que coordino y que ya tiene más de 20, tuve la primera idea. Ya había compuesto mi primera canción, que también se desarrolla en Santiago de Compostela y que ahora va a ser un flashback en el concierto. La presento como proyecto solista porque la música que yo compuse, en realidad no es celta sino de fusión, que implica diferentes géneros que me gustan. Ahora estoy con un grupo que convocó Podazza, quien me ha impulsado para hacerlo. Yo solamente lo tocaba para refrescar la memoria, pero él me dijo que se tenía que volver a hacer. Si él participa, está certificando la calidad del producto y todos los músicos que Podazza convocó han dicho que sí.
- ¿Qué buscas con este concierto?
- Presentar la obra de acuerdo a los arreglos originales, tal como la he concebido cuando la compuse, incluyendo los instrumentos melódicos. Luego se hicieron los arreglos orquestales. Los que van a tocar el violín, el cello y la flauta ya estaban en la partitura original.
- ¿Cuánto de místico hay en tu música?
- No mucho en este caso. He tratado de enfocarme en la aventura humana del recorrido, independientemente de cualquier religión que pueda tener un peregrino, porque esta ruta en particular es usada por gente que incluso no tiene una fe determinada. Sí interactuás con lugares católicos, pero mi música trata de reflejar lo que sentiría cualquier visitante y sus sensaciones, que pueden incluir algo de espiritual.
- ¿La búsqueda artística está atravesada por lo espiritual?
- Sí y quien vaya a ver la obra va a percibir mucho de mi espíritu, que no necesariamente es lo religioso, va por otros carriles. Todos queremos realizarnos como seres humanos, y los artistas particularmente ponemos mucho de nuestro espíritu en los trabajos que queremos mostrar al público.
- Hablás de historia y aventura en tu presentación del concierto, ¿cómo inciden esas ideas en tu creación?
- Me he tomado siete años para investigar lo más posible sobre este camino, he buscado todos los libros a mi alcance, películas, videos, documentales, YouTube y demás, sobre qué sentían los peregrinos en cada etapa. Conozco, entre comillas, el Camino Francés de punta a punta pero no lo hice; a partir del bagaje teórico cultural, sé la historia de cada pueblo del recorrido de 35 días que lleva desde Saint-Jean-Pierre-de-Port hasta Finiterre. La obra representa unas pocas etapas. Hay peregrinos tan enfocados en el esfuerzo físico que se están perdiendo el contexto de los lugares que atraviesa. Los testimonios son volcados en el pentagrama y en las letras; esa ha sido mi forma de hacer el Camino: a través de la música, que es la mejor manera imaginable.
- ¿Cuál es el peso simbólico de tus canciones?
- La obra trata de reflejar la aventura humana del recorrido; entonces, la simbología puede estar vinculada con la vida misma, que en sí es un camino que pasa por diferentes instancias. A veces se va más rápido, otras, más lento; hay momentos tristes y alegres; hay amor, hay festejo, hay tristeza y hay momentos en los que cuesta avanzar y creo que todo eso está dentro de la obra.
Recorrido popular: rumbo a Santiago de Compostela
El Camino Francés es la ruta del Camino de Santiago con mayor tradición y la más popular, reconocida globalmente como Bien Mundial de la Unesco. Recorre el norte de la península ibérica con un total de 760 kilómetros; los peregrinos tienen 33 etapas, distanciadas unos 25 kilómetros una de la otra hasta llegar a la ciudad española donde está la tumba del apóstol Santiago el Mayor, en un paso que atraviesa los montes pirineos en una experiencia que, quienes la hicieron, consideran inolvidable. Tiene ocho rutas alternativas y cada una cuenta con albergues con la mejor infraestructura de la zona. Es conocido desde la alta Edad Media -entre los siglos IX y el X-, por lo que dispone de un rico patrimonio urbanístico, rural y cultural. Los primeros caminantes cumplían penitencia o alguna promesa al santo.