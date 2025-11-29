Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Sala Luis Franco: seres invisibles para la burocracia
“Archivo Ramona” transcurre en dos universos contrastantes: -en la vereda (territorio de lo público), Vladimir y Uriel sobreviven con humor y ternura, sorteando el desamparo de los márgenes; mientras que en el archivo (el espacio de lo cerrado), Carmen y Rodolfo se enfrentan a la lógica de la maquinaria siniestra y burocrática que transforma lo humano en dato. Ambos mundos se funden en la teatralidad de la obra con la presencia constante de un ser sugerido, persistente, que atraviesa la historia y transforma la escena sin ser del todo revelado. La creación dirigida por Raúl Reyes se repondrá por última vez esta noche a las 21.30 en la sala Luis Franco de El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), con las actuaciones de Fabricio Lorenzetti, Sebastián Rolfo, Lucila Ale y Nicolás Rivas, que usan el humor como herramienta para develar lo que permanece oculto, como las maquinarias del poder.
Espacio Incaa: en la sala Hynes O’Connor habrá propuestas de cine japonés y argentino
Esta tarde, a las 18 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), habrá un ciclo de cine japonés con entrada libre y gratuita para la proyección de la película “Resident evil: Isla de la Muerte” -foto-, dirigida por Eiichiro Hasumi con guión de Makoto Fukamiy como parte de la famosa saga derivada del exitoso videojuego. En este episodio, el miembro de la división de Operaciones de Seguridad Leon S. Kennedy tiene la misión de rescatar al doctor Antonio Taylor de unos secuestradores, mientras que el agente de la Alianza para la Evaluación de la Seguridad del Bioterrorismo, Chris Redfield, está investigando un brote de zombis en San Francisco, donde la causa de la infección no puede determinarse. Lo único que las víctimas tienen en común es que todas visitaron la isla de Alcatraz recientemente. Siguiendo esa pista, Chris y su equipo se dirigen a la isla, donde les espera un nuevo horror. La película está protagonizada por Matthew Mercer, Stephanie Panisello, Kevin Dorman y Nicole Tompkins. Dos horas más tarde será la última función de “Putas”, el filme argentino de Demian Alexander que aborda a través de seis capítulos distintos diferentes experiencias de trabajadoras sexuales, cuyas vidas conforman miradas diversas sobre sus contextos y expectativas. En el elenco figuran Esmeralda Mitre, Carlos Belloso, Vanesa González y Roly Serrano.
Clown: propuesta de humor
“El perro” es una propuesta en clave de humor con estética clown interpretada por Inés Haedo, en una construcción dramatúrgica que la actriz comparte con Gabriel Argiró, quien a su vez tiene a su cargo la dirección, mientras que Mariana Rosciano aporta sus conocimiento en expresión corporal. La obra se verá esta noche también en La Sodería (Juan Posse y pasaje 1° de Mayo), en segundo turno luego de “La yeta”, a partir de las 22.
Muestras: elencos de la Sala Ross en el teatro Belgrano
Roberto Arlt definió a su texto “La isla desierta”, estrenado en 1937, como una “burlería en un acto”. La acción se centra en una oficina donde los empleados están agobiados por la rutina y ansían viajar a un lugar donde creen que podrán liberarse de todas sus penurias; ese deseo colectivo que crece hasta que se topan con la realidad. Versionada como “Contratados (para soñar)”, será representada por los alumnos de Sala Ross esta noche, desde las 20, en el teatro Manuel Belgrano (Crisóstomo Álvarez 765). Dos horas más tarde, en el mismo lugar, otro elenco de estudiantes de la Ross pondrán en escena “Fosa común”, inspirada en la trilogía trágica de Federico García Lorca que integran “Bodas de sangre”, “Yerma” y “La casa de Bernarda Alba”, con los mandatos familiares, los amores prohibidos y las normas que buscan controlar cada deseo.
Comedia negra: “Se necesita un cadáver”
La comedia negra de Guillermo Montilla Santillán, “Se necesita un cadáver”, vuelve a escena con nuevo elenco hoy a las 21 en la Sociedad Francesa (San Juan 750). Bajo la dirección de Santiago Andrés Moreno actúan Agus Duhart, Emiliano Murga, Facundo Acosta, Paulina Salinas y Lucas Valdez.
En una sola mesa: tributo a Serrat y a Sabina
“Dos pájaros de un Timo” es el repaso que Rodolfo y Luciano Timo hacen de la obra creativa de los dos trovadores españoles más importantes, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. El tributo estará esta noche, desde las 22 en En una Sola Mesa de Yerba Buena (Roca 177).
Cantautores: encuentro en La Fondita
Silvina de Faveri y Flavio Viera compartirán las canciones “que nos encendieron las ganas de cantar, de escribir y de subirnos a un escenario a compartir el canto y la poesía” esta noche, desde las 21.30 en La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos).
“Glu glu”: disco debut de La Llorona
“Glu glu” es el primer álbum del pop tucumano de La Llorona y su Jardín de Dragones, y será presentado esta noche, desde las 21, en el club Diva (Rivadavia 1.320), con la presencia de Nancy Pedro y de Marto como invitados especiales.
Jazz y blues: El Bajón de Yaggi
“Asfalto y cerro” es la nueva propuesta musical de Leo Deza, quien la presentará esta noche, a partir de las 22.30, en El Bajón de Yaggi (General Paz 1.208). Estará secundado por Issa Osman, Alejandro Russo y Raúl Villagra. Por aparte, en el Concejo Deliberante de la Capital (Monteagudo 115), a las 19 se inaugurará la exposición de obras plásticas de los alumnos del taller Atelier Zomge y actuarán discípulos en armónica de Huguis López, con la intervención especial de Rodrigo Bilbao, Abraham Dip, Kike Solano y Renata y los Blues & Funky.
Folclore: “Retumbe colectivo”
En el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) a las 21, tendrá lugar el concierto “Retumbe colectivo”, con la intervención de Malamba (foto) y su show de percusión, danza y canto con la participación de la Orquesta Popular Chivo Valladares. Todo lo recaudado de entradas será destinado a la compra de instrumentos musicales e insumos para esta formación. En los recorridos por las peñas, El Cardón (Las Heras 50) recibirá al Proyecto Catamarcanas, con Itatí y Belén Parma recreando música tradicional catamarqueña con arreglos originales para bombo, guitarra y piano. La Escondida (Miguel Lillo 234) anuncia a Los Nogaleros, Andrea Medina, Los Viejos Arrieros, Enzo de Legui y Esteban Maciel; mientras que El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre), a Cristian Aguirre, Belén Reyes, El Puma Albornoz y Puesta a Punto.
La Estudiantería: festival en el Patio Lola Mora
Con entrada libre y gratuita, la Unión de Estudiantes Seleccionados de Tucumán (UEST) organiza el festival La Estudiantería, desde las 17 en el patio Lola Mora del Ente Cultural (San Martín 251). La propuesta contempla ferias, talleres y música en vivo, con el objetivo de incentivar a la participación ciudadana y política de los jóvenes.
Puerto Libertad: rock con el bajista de Los Piojos
Micky Rodríguez -foto-, histórico bajista y miembro fundador de Los Piojos, desembarcará con su banda completa a las 22 en Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850) con el show que lleva su nombre y el agregado “87” y una trayectoria que sigue en movimiento con un nuevo sonido pero la misma esencia. El repertorio abarcará temas propios y clásicos del rock nacional reinterpretados con sello personal. En La Gesta Cultural (pasaje Río de Janeiro 17, en la zona de EDET) actuarán Nerón y DNice, con un posterior Dj Set de Gastonnsito, tatuajes en vivo por Bruno Zunino y feria de ropa; mientras que en Restó Boris (San Juan 1.131) estará Paradox.