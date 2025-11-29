Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espacio Incaa: en la sala Hynes O’Connor habrá propuestas de cine japonés y argentino

Esta tarde, a las 18 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), habrá un ciclo de cine japonés con entrada libre y gratuita para la proyección de la película “Resident evil: Isla de la Muerte” -foto-, dirigida por Eiichiro Hasumi con guión de Makoto Fukamiy como parte de la famosa saga derivada del exitoso videojuego. En este episodio, el miembro de la división de Operaciones de Seguridad Leon S. Kennedy tiene la misión de rescatar al doctor Antonio Taylor de unos secuestradores, mientras que el agente de la Alianza para la Evaluación de la Seguridad del Bioterrorismo, Chris Redfield, está investigando un brote de zombis en San Francisco, donde la causa de la infección no puede determinarse. Lo único que las víctimas tienen en común es que todas visitaron la isla de Alcatraz recientemente. Siguiendo esa pista, Chris y su equipo se dirigen a la isla, donde les espera un nuevo horror. La película está protagonizada por Matthew Mercer, Stephanie Panisello, Kevin Dorman y Nicole Tompkins. Dos horas más tarde será la última función de “Putas”, el filme argentino de Demian Alexander que aborda a través de seis capítulos distintos diferentes experiencias de trabajadoras sexuales, cuyas vidas conforman miradas diversas sobre sus contextos y expectativas. En el elenco figuran Esmeralda Mitre, Carlos Belloso, Vanesa González y Roly Serrano.