Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Juan Cuevas rompió el silencio tras su salida de San Martín de Tucumán y dejó un mensaje que resonó en los hinchas

El mediocampista utilizó sus redes para cerrar su etapa en La Ciudadela con un mensaje de agradecimiento y autocrítica, en medio del proceso de cambios que atraviesa el plantel profesional.

AGRADECIMIENTO FINAL. Cuevas cerró su ciclo en San Martín con un mensaje público mientras el club atraviesa un período de cambios. AGRADECIMIENTO FINAL. Cuevas cerró su ciclo en San Martín con un mensaje público mientras el club atraviesa un período de cambios. LA GACETA / DIEGO ARAOZ
28 Noviembre 2025

Juan Cuevas eligió Instagram para ponerle punto final a su paso por San Martín de Tucumán. Después de días movidos, con su salida ya oficializada por el club y en plena transición institucional, el mediocampista publicó un mensaje en el que agradeció, reconoció su frustración por no haber logrado el ascenso y dejó un deseo claro sobre el futuro del “Santo”.

“Muchas gracias @casmoficialok, me voy con la espina de no haber podido lograr el objetivo que todos queríamos, estoy seguro de que tarde o temprano San Martín va a jugar en Primera. Yo quería ser parte de la historia grande pero lamentablemente no se pudo. Lo intenté y lo di todo. Les agradezco todo el apoyo que nos dieron. Les deseo lo mejor de corazón”, escribió, junto a una foto festejando un gol con la camiseta rojiblanca.

La publicación llegó en un momento que ya venía cargado. Su rescisión anticipada había sido la primera noticia fuerte en un plantel que esperaba definiciones y que ahora atraviesa una depuración que coincide con la recta final del proceso electoral. Días después, el club sumó más claridad al panorama al anunciar directamente en sus redes las siete salidas del plantel profesional, con Cuevas incluido entre los nombres del comunicado.

El ciclo del mediocampista dejó números contundentes y un vínculo emocional siempre intenso con la hinchada. En 2025 disputó 34 partidos, con cinco goles y dos asistencias; en 2024 sumó 41 encuentros, cuatro tantos y cinco pases de gol. En total, acumuló 75 partidos, nueve goles y siete asistencias con la camiseta del “Santo”. Su estadía estuvo marcada tanto por su protagonismo dentro de la cancha como por una relación de “amor-odio” con la tribuna, que él mismo había reconocido en entrevistas previas, donde decía que los cuestionamientos lo potenciaban, que nunca lo habían insultado tanto como en Tucumán y que su carácter lo llevaba a pedir la pelota aun en los momentos más tensos.

Su salida, además, se dio en un punto clave: con una nueva dirigencia a días de asumir, San Martín ya empezó a reconfigurar su plantel pensando en 2026. Y aunque las razones de cada desvinculación fueron variadas, el club dejó en claro que la lista podría seguir creciendo.

En ese panorama, el mensaje de Cuevas funciona como un cierre definitivo de un ciclo que tuvo rendimiento, polémicas, exposición y una convivencia emocional que nunca pasó inadvertida. Su despedida, sincera y sin muchas más vueltas, deja también una frase que resume su sensación: la espina de no haber logrado el ascenso, pero la convicción de que el club tarde o temprano volverá a Primera.

La Ciudadela entra en una nueva etapa. Cuevas ya quedó del otro lado, pero su adiós vuelve a marcar que el rearmado del plantel recién empieza.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánPrimera NacionalSan MartínJuan Cuevas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail
1

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas
2

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco
3

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez
4

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos
5

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico
6

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Más Noticias
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Dolores ya tiene su 0 km de los Números de Oro

Dolores ya tiene su 0 km de los Números de Oro

Danza contemporánea: “Solo/Cuerpo y piano”, una experiencia en el teatro San Martín

Danza contemporánea: “Solo/Cuerpo y piano”, una experiencia en el teatro San Martín

Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Rinden homenaje a Ernesto Dumit en el Ingenio de las Artes

Rinden homenaje a Ernesto Dumit en el Ingenio de las Artes

Comentarios