Juan Cuevas rompió el silencio tras su salida de San Martín de Tucumán y dejó un mensaje que resonó en los hinchas

El ciclo del mediocampista dejó números contundentes y un vínculo emocional siempre intenso con la hinchada. En 2025 disputó 34 partidos, con cinco goles y dos asistencias; en 2024 sumó 41 encuentros, cuatro tantos y cinco pases de gol. En total, acumuló 75 partidos, nueve goles y siete asistencias con la camiseta del “Santo”. Su estadía estuvo marcada tanto por su protagonismo dentro de la cancha como por una relación de “amor-odio” con la tribuna, que él mismo había reconocido en entrevistas previas, donde decía que los cuestionamientos lo potenciaban, que nunca lo habían insultado tanto como en Tucumán y que su carácter lo llevaba a pedir la pelota aun en los momentos más tensos.