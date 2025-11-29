Manejo de la plaga: exponen nuevas tecnologías para el control de las langostas

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), realizaron en Catamarca un Taller de actualización del Programa Nacional de Langostas y Tucuras con la asistencia de expertos internacionales y especialistas del sector público y privado, de Argentina y de la región. Durante las jornadas, realizadas del 25 al 28 de noviembre en las instalaciones del INTA Catamarca, se abordaron conceptos técnicos y se realizaron prácticas de campo, además de una recorrida por la zona de cría permanente de la plaga; se fortalecieron mecanismos de cooperación regional para la atención de potenciales brotes de langosta y se efectuó un entrenamiento en el uso de nuevas tecnologías para nuestra región: la Ultra Bajo Volumen (ULV por sus siglas en inglés), un método de control sustentable, eficaz, rápido y con bajo requerimiento de agua, especialmente útil en zonas áridas donde el recurso es limitado, el cual es utilizado por la FAO desde hace 35 años en África y Asia. La langosta sudamericana es una plaga migratoria capaz de formar mangas desplazándose a grandes distancias. Puede generar daños significativos en cultivos y pastizales. Es por ello que el fortalecimiento regional, mediante la articulación de acciones estratégicas, el fortalecimiento de las capacidades y la aplicación de nuevas tecnologías, resultan indispensables para la prevención de esta plaga en pos de la protección vegetal.