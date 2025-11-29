Secciones
EconomíaRural

Maíz y sorgo: el control temprano de malezas es clave

Consejos de la Eeaoc para que el ciclo de estos cultivos arranque con el pie derecho.

Maíz y sorgo: el control temprano de malezas es clave
Hace 7 Hs

Arrancar bien una campaña de siembra resulta fundamental para comenzar el camino con el pie derecho. Debido a ello conviene tener en cuenta las recomendaciones que indican los técnicos.

Franco Scalora, coordinador del proyecto Trigo, Maíz y Sorgo de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), difundió algunas recomendaciones para el inicio de campaña de maíz y de sorgo en el NOA, para esta campaña 2025-2026 que ya está encima.

Cada nueva campaña de maíz y de sorgo en el NOA demanda una planificación minuciosa, acorde a las particularidades de una región cada vez más desafiante desde lo climático. “Durante los últimos años, las variaciones y las anomalías climáticas -particularmente en lluvias y en temperaturas- se han vuelto más frecuentes. Y ante este escenario cambiante, la eficiencia en el uso de cada recurso disponible se vuelve un factor decisivo para sostener la productividad”, indicó Scalora.

Uno de los aspectos determinantes es el control temprano de malezas. “Los barbechos bien realizados, iniciados con suficiente antelación, permiten no solo reducir la competencia de malezas, sino también conservar una mayor cantidad de agua en el perfil del suelo, algo fundamental en ambientes donde las lluvias suelen ser irregulares”, dijo.

Por otra parte, mantener una buena cobertura de rastrojo en la superficie de cultivos antecesores, ayuda a proteger el suelo, a disminuir la temperatura y la evaporación de este, y a mejorar la infiltración. De ese modo se garantiza una base más estable para el desarrollo de los cultivos.

“Una vez definido el lote, conviene verificar la recarga hídrica del perfil antes de sembrar. Medir o estimar la cantidad de agua útil disponible en el suelo permite ajustar las decisiones de manejo; en especial, la fecha de siembra”, indicó. Y explicó que en años con perfiles poco recargados, postergar ligeramente la implantación puede marcar la diferencia entre un cultivo con buen arranque y uno limitado desde sus primeras etapas: “En esta etapa también resulta conveniente realizar monitoreos para detectar de manera temprana la presencia de algunas plagas, como chinches o gusanos cortadores, que pueden comprometer el stand de plantas”.

Decisión estratégica

Puntualizó que la elección del híbrido es una decisión estratégica, que requiere especial atención. “En el NOA, donde la variabilidad ambiental es marcada, resulta fundamental seleccionar materiales adaptados a las condiciones locales y con buen comportamiento frente al estrés hídrico y térmico. “Los ensayos regionales, como los que lleva adelante la Eeaoc, aportan información clave sobre rendimiento, estabilidad y adaptación de distintos híbridos de maíz y sorgo en ambientes representativos de la región”, señaló.

Y añadió que, a su vez, es indispensable considerar el comportamiento sanitario, priorizando híbridos con buena respuesta frente al complejo del achaparramiento en maíz y materiales de sorgo con tolerancia al pulgón amarillo, plaga que ha cobrado relevancia en las últimas campañas.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El área con trigo creció un 13%, y la de garbanzo cayó casi un 40%, respecto de la campaña anter

El área con trigo creció un 13%, y la de garbanzo cayó casi un 40%, respecto de la campaña anter

Los principales cultivos de invierno, por departamento

Los principales cultivos de invierno, por departamento

Lo más popular
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail
1

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas
2

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco
3

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez
4

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos
5

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico
6

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Más Noticias
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Dolores ya tiene su 0 km de los Números de Oro

Dolores ya tiene su 0 km de los Números de Oro

Danza contemporánea: “Solo/Cuerpo y piano”, una experiencia en el teatro San Martín

Danza contemporánea: “Solo/Cuerpo y piano”, una experiencia en el teatro San Martín

Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Rinden homenaje a Ernesto Dumit en el Ingenio de las Artes

Rinden homenaje a Ernesto Dumit en el Ingenio de las Artes

Comentarios