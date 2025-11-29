Maíz y sorgo: el control temprano de malezas es clave

“Una vez definido el lote, conviene verificar la recarga hídrica del perfil antes de sembrar. Medir o estimar la cantidad de agua útil disponible en el suelo permite ajustar las decisiones de manejo; en especial, la fecha de siembra”, indicó. Y explicó que en años con perfiles poco recargados, postergar ligeramente la implantación puede marcar la diferencia entre un cultivo con buen arranque y uno limitado desde sus primeras etapas: “En esta etapa también resulta conveniente realizar monitoreos para detectar de manera temprana la presencia de algunas plagas, como chinches o gusanos cortadores, que pueden comprometer el stand de plantas”.