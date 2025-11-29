Cuatro cadenas trazan la hoja de ruta del agro

Las cuatro cadenas agroindustriales de cultivos extensivos, que son Argentrigo, Asagir, Maizar y Acsoja, se reunieron en una jornada de balance anual. En ese marco, dieron un mensaje de unidad, fortaleza y propuestas estratégicas para el futuro del país. El evento estuvo centrado en mostrar el impacto económico del complejo agroindustrial y trazar una hoja de ruta para consolidar un desarrollo sostenible, competitivo y federal.
En la nota publicada en el portal Agritotal.com, las cadenas mostraron cifras oficiales y datos elaborados por instituciones especializadas. De acuerdo con el sector, estas agroindustrias aportaron en 2024 el 24% del PBI argentino, consolidando su rol como columna vertebral del sistema productivo nacional. En el ámbito del comercio exterior, explicó el 61% de las exportaciones totales del país, con un crecimiento del 25% respecto de 2023, un año afectado significativamente por la sequía.
Solo las cuatro cadenas aportaron U$S31.000 millones, dentro de un total agroindustrial de U$S48.370 millones, y generaron el 90% de los ingresos provenientes de los derechos de exportación (DEX).
El presente de la actividad mostró un panorama alentador: en los 10 meses de 2025, las exportaciones agroindustriales alcanzaron los U$S41.817 millones y se proyecta que la cifra final será aún mayor.
En cuanto al empleo, las cadenas explicaron que representan el 28% del total del complejo agroindustrial, reafirmando su carácter federal y su capacidad de dinamizar economías locales en el país.
Más allá de los indicadores económicos, el encuentro estuvo marcado por un mensaje clave: la necesidad de avanzar desde la resiliencia hacia la fortaleza. Los participantes remarcaron que, aunque la superficie productiva total se encuentra estancada, existe margen para crecer tanto en área como en rendimientos unitarios. Las brechas tecnológicas y las limitaciones económicas condicionan el crecimiento y hacen imprescindible un marco de políticas que promueva la inversión y otorgue estabilidad.