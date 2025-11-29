Cuatro cadenas trazan la hoja de ruta del agro

En la nota publicada en el portal Agritotal.com, las cadenas mostraron cifras oficiales y datos elaborados por instituciones especializadas. De acuerdo con el sector, estas agroindustrias aportaron en 2024 el 24% del PBI argentino, consolidando su rol como columna vertebral del sistema productivo nacional. En el ámbito del comercio exterior, explicó el 61% de las exportaciones totales del país, con un crecimiento del 25% respecto de 2023, un año afectado significativamente por la sequía.