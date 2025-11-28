Secciones
Rush presenta “Running con Propósito”, una propuesta para correr y cuidar el parque 9 de Julio

La comunidad creada por Lucía Pérez Villa realizará su primer plogging day este domingo, con salida en el bar Americano y recorridos de 3 y 5 kilómetros abiertos al público.

MOVIMIENTO CON IMPACTO. La comunidad de Rush se reúne este domingo para su primer “Running con Propósito” en el parque 9 de Julio. MOVIMIENTO CON IMPACTO. La comunidad de Rush se reúne este domingo para su primer “Running con Propósito” en el parque 9 de Julio. Gentileza Lucía Pérez Villa
28 Noviembre 2025

Rush volvió a elegir el parque 9 de Julio para uno de sus encuentros, pero esta vez con una propuesta distinta. Este domingo, a las 9 de la mañana, la cita será en el bar Americano, desde donde se realizará el primer “Running con Propósito”, un plogging day que invita a correr mientras se recolectan residuos para dejar la zona en mejores condiciones.

La idea nació de Lucía Pérez Villa, que empezó a notar algo que muchos sienten pero pocos dicen: que hay gente que quiere moverse, conectar y sentirse parte de un grupo sin la presión del deporte formal. Así arrancaron en marzo de 2025 con encuentros simples, que terminaron armando una gran comunidad.

Este domingo, esa misma comunidad vuelve al lugar donde más veces se encontró: el parque. Lucía lo explica como una manera de devolverle algo a la ciudad que los acompañó desde el principio. Y la respuesta ya está porque hay 80 personas inscriptas, y la invitación sigue abierta para cualquiera que quiera sumarse. La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa a través de Instagram, en @somos.rush.

Habrá dos modalidades, 3 y 5 kilómetros, pensadas para que cada uno pueda correr a su ritmo y sin exigencias. También está la opción de sumarse con mascotas, porque la idea es que sea un encuentro relajado, de disfrute. La salida y la llegada serán en el bar Americano, y la mañana cerrará con un desayuno compartido.

Rush nació con la intención de generar espacios genuinos para correr y encontrarse. “Running con Propósito” agrega la iniciativa de transformar un recorrido habitual en un pequeño gesto por el lugar que los reúne. Una forma distinta de pasar por el parque, y de dejarlo un poco mejor.

Temas TucumánParque 9 de JulioSomos Rush
