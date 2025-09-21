De la constancia a la grandeza: el running en Rush y una filosofía cercana a los All Blacks

El entrenamiento concluye en el mismo punto de partida. Allí aguardan frutas, frutos secos, yogur, agua, bebidas isotónicas, y también café con medialunas para quienes llegan con hambre después de correr. La música sube de volumen de la mano de un DJ y el encuentro cambia de tono: comienza la fiesta, el costado social de la jornada. Se arman charlas diversas: algunos hablan de negocios, otros comentan sobre el triunfo de Atlético ante River de la noche anterior o sobre las actividades del fin de semana. Por supuesto, también aparecen las expectativas por los 21K de LA GACETA, el próximo gran evento de la comunidad runner. Entre desconocidos surgen vínculos, hay risas compartidas y se consolida una nueva forma de socializar.