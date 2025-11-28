Secciones
Seguridad

"Sos la de TikTok": una joven fue atacada por linda a la salida de un boliche en Buenos Aires

Seis mujeres y dos hombres la reconocieron por sus videos en las redes sociales. La agredieron durante media hora, la amenazaron de muerte y hasta intentaron romperle una botella en la cabeza.

Sos la de TikTok: una joven fue atacada por linda a la salida de un boliche en Buenos Aires IMAGEN TOMADA DE TN
28 Noviembre 2025

Lo que debía ser una salida nocturna terminó convertido en una pesadilla para Anaí, una joven de 18 años que vive en Pilar. La madrugada en el boliche Tropitango, en General Pacheco, dio un giro inesperado cuando fue reconocida por un grupo de personas debido a su actividad en TikTok y se transformó en blanco de una brutal agresión que duró media hora.

Según relató en diálogo con Mediodía Noticias, todo comenzó cuando una chica se le acercó y la identificó: “Vos sos la de TikTok”. En cuestión de segundos, seis mujeres y dos hombres se abalanzaron sobre ella sin darle oportunidad de defenderse. Anaí estaba junto a su mejor amigo intentando pedir un auto para regresar a su casa cuando empezó la violencia.

“Desde que salí, me estaban diciendo cosas estas chicas. Me decían que yo me hacía la TikToker, la influencer, que me hacía la linda”, contó todavía conmocionada. Además de insultos y comentarios despectivos sobre su cuerpo, recibió golpes desde todos los ángulos.

La rodearon, la tiraron al piso, la patearon y le impidieron que otras personas intervinieran. “Me caí, me desmayé. No sé si fue un desmayo, pero empecé a ver todo borroso y me siguieron pegando. Traté de salir corriendo pero me agarraron otra vez”, recordó. La violencia escaló a tal punto que, según denunció, intentaron romperle una botella en la cabeza.

Anaí realizó la denuncia correspondiente y pidió la detención de quienes la atacaron. “Quiero que vayan presas porque me quisieron romper una botella en la cabeza, pero no pudieron”, afirmó. La joven logró identificar a varias de las agresoras y las expuso públicamente en sus redes sociales. “En los videos se escucha que me decían: ‘te vamos a matar’”, detalló.

La agresión se detuvo recién cuando un joven conocido intervino y la subió a un auto para alejarla del lugar. “Hablamos pocas veces, vio que estaba así y me subió al auto”, explicó. La joven vive sola con su hermana y se encuentra en estado de shock por lo ocurrido.

El caso de Anaí no es aislado. En los últimos meses se multiplicaron los ataques grupales a la salida de locales nocturnos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del país. En Junín, una chica fue emboscada y golpeada salvajemente por un grupo, mientras que en Miramar al menos diez adolescentes protagonizaron otra agresión violenta en plena madrugada.

