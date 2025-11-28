"Sos la de TikTok": una joven fue atacada por linda a la salida de un boliche en Buenos Aires

Lo que debía ser una salida nocturna terminó convertido en una pesadilla para Anaí, una joven de 18 años que vive en Pilar. La madrugada en el boliche Tropitango, en General Pacheco, dio un giro inesperado cuando fue reconocida por un grupo de personas debido a su actividad en TikTok y se transformó en blanco de una brutal agresión que duró media hora.