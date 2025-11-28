Tras la sanción de la URT, Tucumán Rugby activa su Subcomisión de Ética y profundiza su trabajo interno

Acuña destacó también un punto clave: el Código de Ética y Conducta de la UAR, que desde este año se trabaja activamente dentro del club. “Cada jugador firma electrónicamente su conformidad al ficharse. Probablemente muy pocos lo hayan leído, por eso nos pusimos a trabajar en base a ese contenido y establecimos el Código de Ética de Tucumán Rugby, que ya tiene tres meses. Es un conjunto de normas que tenemos que conciliar con los dos deportes mayoritarios del club”, explicó. Ese código es hoy la base con la que la Subcomisión evalúa conductas, intervenciones y posibles sanciones internas.