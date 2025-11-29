Secciones
Artistas de teatro pueden acceden a préstamos de hasta $ 50 millones para producir sus obras

El Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes habilitaron una línea de préstamos UVA a tasa 0. La convocatoria cierra el 11 de diciembre de 2025.

ARTES ESCÉNICAS. Los préstamos permiten financiar montajes, publicaciones, formación y mejoras en salas teatrales. ARTES ESCÉNICAS. Los préstamos permiten financiar montajes, publicaciones, formación y mejoras en salas teatrales. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 5 Hs

El Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Fondo Nacional de las Artes (FNA) habilitaron una línea de préstamos pensada para quienes producen, crean o investigan dentro del mundo teatral. La propuesta llega con un objetivo claro: ampliar oportunidades y ofrecer un respaldo concreto para el desarrollo escénico en Argentina.

La convocatoria otorgará créditos personales desde $1.500.000 hasta $ 50.000.000, rango que se adapta tanto a proyectos independientes como a producciones mayores. Además, está abierta a artistas, autores y trabajadores del sector, sin límite de edad y con posibilidad de postulación para personas menores de edad acompañadas por un adulto responsable.

La línea de crédito permanecerá disponible hasta el 11 de diciembre de 2025.

Cómo se solicitan los préstamos y cuáles son las condiciones

El programa establece plazos de 36, 48 o 60 cuotas, con una tasa nominal anual del 0%, actualizada por UVA. Para montos superiores a $ 3.000.000 será necesario presentar un garante.

La solicitud se realiza de forma directa mediante el envío de toda la documentación a fnartes@fnartes.gob.ar

Ese correo funciona como la vía oficial para cargar las postulaciones.

La información completa también se encuentra en el sitio del Gobierno: argentina.gob.ar/noticias/prestamos-uva-tasa-0-para-proyectos-teatrales-fnaint-2025

CONVOCATORIA. Los préstamos permiten financiar montajes, publicaciones, formación y mejoras. CONVOCATORIA. Los préstamos permiten financiar montajes, publicaciones, formación y mejoras. / CAPTURA DE PANTALLA

Qué tipo de proyectos pueden financiarse

El crédito puede destinarse a distintas etapas del proceso creativo y productivo:

- Creación, investigación y montaje de espectáculos.

- Producción de giras y compra de pasajes.

- Adquisición de equipamiento escénico.

- Capacitaciones y asistencias docentes.

- Publicación de libros y revistas teatrales, en formato digital o impreso.

- Refacción, mejora de salas y obras de accesibilidad.

- Reposición o compra de bienes muebles.

El monto también puede aplicarse a honorarios de artistas, técnicos y especialistas, desde actores hasta iluminadores, lo que permite cubrir el núcleo del trabajo teatral. No podrá utilizarse para alquiler de salas, o para el pago de servicios y de deudas previas.

Un impulso concreto para el teatro argentino

La línea INT–FNA se consolida como un apoyo fundamental para el sector. Su alcance federal, su tasa 0 y la diversidad de destinos habilitados permiten que proyectos de distintas regiones encuentren financiamiento real para avanzar. 

Para muchos artistas y espacios culturales, este programa representa una puerta abierta a nuevas producciones, giras y mejoras que antes resultaban difíciles de concretar.

