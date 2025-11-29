Artistas de teatro pueden acceden a préstamos de hasta $ 50 millones para producir sus obras

La convocatoria otorgará créditos personales desde $1.500.000 hasta $ 50.000.000, rango que se adapta tanto a proyectos independientes como a producciones mayores. Además, está abierta a artistas, autores y trabajadores del sector, sin límite de edad y con posibilidad de postulación para personas menores de edad acompañadas por un adulto responsable.