Cayó en La Matanza la adolescente acusada de matar a su novio; la pista clave salió de la cárcel

Santiago trabajaba como albañil y convivía con el miedo. "Era una relación rara. Mi mamá la echó de casa porque le pegaba a mi hermano; él vivía lastimado", relató Macarena, hermana de la víctima. Por su parte, Miguel, otro hermano, denunció negligencia policial en la escena del crimen: "Cuando el policía se dio vuelta, ella no estaba más. Se fue en un auto y la dejaron escapar", agregó.