¿Conviene apagar el WiFi? Lo que realmente pasa con el consumo, la seguridad y el router

Seguridad: medidas reales más allá del apagado

Otro de los motivos frecuentes para desconectar el WiFi es la idea de que así se mejora la seguridad digital. No obstante, esta sensación de mayor protección no coincide con la realidad. Si bien apagar el router evita accesos mientras está desconectado, la seguridad efectiva depende de otros factores: contar con contraseñas sólidas, mantener el firmware actualizado y configurar correctamente la red. Un apagado ocasional no reemplaza estas medidas activas, que son las que realmente resguardan la información y los dispositivos.