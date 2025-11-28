Impactantes imágenes: así quedó el río Chirimayo tras la muerte de miles de peces

Las imágenes que llegaron desde el sur tucumano son elocuentes: miles de peces muertos, flotando sobre un agua estancada, oscura y con un olor “nauseabundo”, según describieron quienes estuvieron en el lugar. El dramático cuadro se registró en el río Chirimayo y encendió las alertas sobre la falta de caudal y las consecuencias del déficit de lluvias en pleno período húmedo.