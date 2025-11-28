Qué se sabe de la muerte de Ethan Browne, modelo e hijo del cantante Jackson Browne

Ethan Browne, modelo, actor y músico, e hijo del reconocido cantante estadounidense Jackson Browne, falleció a los 52 años. Las causas de la muerte aún no han sido reveladas. La noticia fue confirmada por el propio intérprete de Running on Empty a través de un comunicado oficial en su página de Facebook.
Según informó la familia, Ethan fue encontrado inconsciente en su domicilio en la mañana del martes 25 de noviembre de 2025 y no pudo ser reanimado. En el mensaje difundido, pidieron “privacidad y respeto” en este momento de profundo dolor.
Quién era Ethan Browne
Ethan Browne desarrolló una carrera versátil que abarcó la moda, la actuación y la música. The Hollywood Reporter destacó que trabajó como modelo para diseñadores de renombre, como Isaac Mizrahi, y que participó en varias producciones cinematográficas y televisivas.
Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran:
“Hackers” (1995), película protagonizada por Angelina Jolie y Jonny Lee Miller.
“Raising Helen” (2004), comedia dramática con Kate Hudson.
La serie “Birds of Prey”, emitida en 2002.
Su carrera en la música
Siguiendo el legado artístico de su padre, Ethan también se adentró en el mundo musical. Fue integrante del dúo Alain Zane, junto a Cat Colbert, hijo del bajista Charles Colbert (colaborador de Harry Belafonte, entre otros).
En 2022, el dúo lanzó su primer álbum, “Right Before Your Eyes”, donde Ethan mostró una faceta más personal y creativa.
Hijo de Jackson Browne y Phyllis Major
Nacido el 2 de noviembre de 1973, Ethan era el único hijo del músico Jackson Browne con la modelo Phyllis Major, quien falleció por suicidio en 1976. Cuando tenía apenas seis meses, apareció con su padre en la portada de Rolling Stone, una imagen icónica que marcó el inicio de una vida siempre vinculada al mundo artístico.
Impacto y reacciones
La noticia de la muerte del modelo y actor ha generado conmoción entre seguidores, colegas y la comunidad musical ligada a Jackson Browne. Mientras se esperan mayores precisiones sobre las causas del fallecimiento, distintos mensajes de condolencias han comenzado a circular en redes .