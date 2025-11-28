ARCA impone nuevos límites: cómo afectará a las billeteras virtuales y a las transferencias en diciembre

En el último mes del año, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplica controles estrictos sobre todas las operaciones bancarias y digitales. Tanto bancos como billeteras virtuales están obligados a reportar automáticamente cualquier transferencia, pago o movimiento que supere los límites vigentes.
Conocer estos topes es clave para evitar retenciones, pedidos de documentación o incluso sanciones administrativas.
Límites de transferencias y movimientos bancarios vigentes en diciembre 2025
La Resolución General 5512/2024 estableció los montos máximos permitidos antes de que una operación sea informada a ARCA. Estos límites aplican tanto para cuentas bancarias tradicionales como para fintech y billeteras digitales.
Transferencias y acreditaciones
Personas físicas: hasta $50.000.000
Personas jurídicas: hasta $30.000.000
Incluye movimientos entre cuentas propias, de terceros y transferencias en plataformas digitales.
Extracciones en efectivo
Tope único: $10.000.000
Aplica tanto en cajeros automáticos como por ventanilla.
Saldos bancarios al cierre del mes
Personas físicas: $50.000.000
Empresas: $30.000.000
Los bancos deben reportar cualquier saldo que exceda estos montos.
Plazos fijos
Personas físicas: hasta $100.000.000
Personas jurídicas: hasta $30.000.000
El control alcanza constituciones nuevas y renovaciones automáticas.
Movimientos en billeteras virtuales
Personas físicas: $50.000.000
Personas jurídicas: $30.000.000
Incluye ingresos, egresos, pagos internos y transferencias entre usuarios.
Compras como consumidor final
Tope máximo: $10.000.000
Comprende compras con tarjetas de crédito, débito, billeteras virtuales y pagos QR.
Pagos generales
Personas físicas: $50.000.000
Personas jurídicas: $30.000.000
Incluye pagos de servicios, proveedores, colegiaturas y operaciones electrónicas varias.
¿Qué ocurre cuando se supera un límite?
Cuando un usuario excede cualquiera de los topes establecidos, la operación se informa automáticamente a ARCA, lo que habilita al organismo a:
Solicitar documentación sobre el origen de los fondos
Verificar la capacidad económica declarada
Aplicar retenciones preventivas
Iniciar procesos de fiscalización o investigación
Tanto bancos como billeteras pueden retener temporalmente la operación hasta que el cliente presente los datos requeridos.
Qué documentación puede pedir ARCA
Entre los comprobantes más habituales se encuentran:
Recibos de sueldo, constancias de jubilación o informes de ingresos
Facturas de monotributo o régimen general
Declaraciones juradas y constancias de impuestos
Contratos de compraventa y certificaciones de operaciones
Informes emitidos por contador público
Si la persona no logra justificar el movimiento observado, ARCA puede bloquear temporalmente las cuentas involucradas o aplicar sanciones económicas.