Secciones
EconomíaNoticias económicas

ARCA impone nuevos límites: cómo afectará a las billeteras virtuales y a las transferencias en diciembre

Si la persona no logra justificar el movimiento observado, ARCA puede bloquear temporalmente las cuentas involucradas o aplicar sanciones económicas.

Transferencias en agosto: ARCA investiga movimientos en billeteras virtuales a partir de estos montos Transferencias en agosto: ARCA investiga movimientos en billeteras virtuales a partir de estos montos
LA GACETA
Por LA GACETA 28 Noviembre 2025

En el último mes del año, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplica controles estrictos sobre todas las operaciones bancarias y digitales. Tanto bancos como billeteras virtuales están obligados a reportar automáticamente cualquier transferencia, pago o movimiento que supere los límites vigentes.

Conocer estos topes es clave para evitar retenciones, pedidos de documentación o incluso sanciones administrativas.

Límites de transferencias y movimientos bancarios vigentes en diciembre 2025

La Resolución General 5512/2024 estableció los montos máximos permitidos antes de que una operación sea informada a ARCA. Estos límites aplican tanto para cuentas bancarias tradicionales como para fintech y billeteras digitales.

Transferencias y acreditaciones

Personas físicas: hasta $50.000.000

Personas jurídicas: hasta $30.000.000

Incluye movimientos entre cuentas propias, de terceros y transferencias en plataformas digitales.

Extracciones en efectivo

Tope único: $10.000.000

Aplica tanto en cajeros automáticos como por ventanilla.

Saldos bancarios al cierre del mes

Personas físicas: $50.000.000

Empresas: $30.000.000

Los bancos deben reportar cualquier saldo que exceda estos montos.

Plazos fijos

Personas físicas: hasta $100.000.000

Personas jurídicas: hasta $30.000.000

El control alcanza constituciones nuevas y renovaciones automáticas.

Movimientos en billeteras virtuales

Personas físicas: $50.000.000

Personas jurídicas: $30.000.000

Incluye ingresos, egresos, pagos internos y transferencias entre usuarios.

Compras como consumidor final

Tope máximo: $10.000.000

Comprende compras con tarjetas de crédito, débito, billeteras virtuales y pagos QR.

Pagos generales

Personas físicas: $50.000.000

Personas jurídicas: $30.000.000

Incluye pagos de servicios, proveedores, colegiaturas y operaciones electrónicas varias.

¿Qué ocurre cuando se supera un límite?

Cuando un usuario excede cualquiera de los topes establecidos, la operación se informa automáticamente a ARCA, lo que habilita al organismo a:

Solicitar documentación sobre el origen de los fondos

Verificar la capacidad económica declarada

Aplicar retenciones preventivas

Iniciar procesos de fiscalización o investigación

Tanto bancos como billeteras pueden retener temporalmente la operación hasta que el cliente presente los datos requeridos.

Qué documentación puede pedir ARCA

Entre los comprobantes más habituales se encuentran:

Recibos de sueldo, constancias de jubilación o informes de ingresos

Facturas de monotributo o régimen general

Declaraciones juradas y constancias de impuestos

Contratos de compraventa y certificaciones de operaciones

Informes emitidos por contador público

Si la persona no logra justificar el movimiento observado, ARCA puede bloquear temporalmente las cuentas involucradas o aplicar sanciones económicas.

Temas Agencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail
1

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas
2

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco
3

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez
4

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos
5

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico
6

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Más Noticias
Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Comentarios