Aunque Ian Lucas insiste en negar un romance con Evangelina Anderson, los filmaron a los besos en un boliche porteño

Los rumores de romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, su compañero en MasterChef Celebrity (Telefe), finalmente se confirmaron. En las últimas horas se viralizó un video en el que ambos aparecen besándose apasionadamente en un boliche porteño, alimentando aún más la versión de un vínculo sentimental entre ellos.
El video que confirma el romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas
El material fue difundido por la cuenta de X de El Impacto, donde se ve a la modelo y al influencer muy cerca, conversando de manera cómplice en medio de la música y las luces del local nocturno. Segundos después, la escena culmina en un beso que no deja dudas sobre la química entre ambos.
Según información que llegó a la redacción de PrimiciasYa, allegados a la pareja aseguran que Anderson y Lucas vienen conociéndose desde hace algunas semanas, y que la conexión entre ellos es “innegable”.
Fuentes cercanas también revelaron que “tuvieron tres encuentros íntimos” y que, mientras Ian estaría más enganchado, Evangelina “prefiere no formalizar nada por ahora”.
SE FILTRÃ UN VIDEO DE IAN LUCAS Y EVANGELINA ANDERSON A LOS BESOS EN UN BOLICHE #masterchefcelebrity #LAM https://t.co/DANHAeqOsu pic.twitter.com/N6mI6ofKaP— El Impacto (@elimpactocom) November 28, 2025
Qué dijo Ian Lucas sobre su relación con Evangelina Anderson
En medio de las especulaciones, Ian Lucas fue abordado por Kennys Palacios durante el stream de MasterChef Celebrity. El estilista lo puso contra las cuerdas al consultarle directamente por su presunto romance con Evangelina.
“No sé si estuviste viendo los medios… pero yo te informo: Ian estaría conociendo a una compañera”, le comentó Kennys, haciendo referencia a los rumores que circulan en portales y redes.
Visiblemente incómodo, Ian intentó despegarse de la situación:
“¿Yo conociendo a una compañera? No me enteré”, respondió con sorpresa.
Luego, intentando poner fin a las versiones, agregó:
“Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie. Si algún día estoy con alguien, te lo voy a contar primero a vos”.
Sin embargo, tras la difusión del video, sus declaraciones quedaron en duda y el romance tomó aún más fuerza.
La relación que ya da que hablar
Mientras en redes sociales el video se volvió tendencia, seguidores del reality ya especulan sobre cómo podría impactar esta relación dentro y fuera del programa. Por ahora, ni Evangelina Anderson ni Ian Lucas dieron declaraciones públicas tras la filtración del material.