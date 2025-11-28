El tiempo en Tucumán: el calor se extenderá todo el fin de semana y vuelven las lluvias

Con la caída del sol el cielo se nublaría por completo y se esperan fuertes tormentas en el norte y en el sur de la provincia, por lo que el SMN recomienda tomar los recaudos necesarios para evitar las ráfagas de viento que podrían azotar esas zonas. La temperatura bajaría hasta los 28 °C y la humedad se mantendría por encima del 60%.