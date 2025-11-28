El tiempo en Tucumán: el calor se extenderá todo el fin de semana y vuelven las lluvias

Las altas temperaturas continuarán sobre la región todo el fin de semana y, de acuerdo con el pronóstico, las máximas superarán los 35 °C. Además, toda la provincia se encuentra bajo alerta meteorológica, por posibles tormentas fuertes durante esta noche.
La mañana del viernes comenzó con el cielo mayormente cubierto, una humedad del 65% y una temperatura mínima de 25 °C, lo que hace presagiar una jornada agobiante.
Con vientos del sudoeste que llegarán hasta los 30 kilómetros por hora, las horas siguientes serán agradables hasta el mediodía, cuando la temperatura alcance los 33 °C. La nubosidad descenderá hasta un 20% mientras que la humedad rondará el 45%.
A lo largo de la tarde la nubosidad volverá a subir, hasta el 60%, mientras que los vientos serán suaves del sudeste y la humedad descenderá hasta el 35%. La temperatura máxima para hoy sería de 36 °C, con una sensación térmica que llegaría a los 39 °C.
Con la caída del sol el cielo se nublaría por completo y se esperan fuertes tormentas en el norte y en el sur de la provincia, por lo que el SMN recomienda tomar los recaudos necesarios para evitar las ráfagas de viento que podrían azotar esas zonas. La temperatura bajaría hasta los 28 °C y la humedad se mantendría por encima del 60%.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
El SMN proyecta para el resto del fin de semana condiciones climáticas similares, con mucho calor, el aumento de la nubosidad, además de precipitaciones y algunas tormentas aisladas por las noches.
Para el sábado se espera una temperatura mínima de 21 °C y una máxima de 36 °C, con fuertes tormentas para la noche y la madrugada del domingo, que comenzará con una mínima de 22 °C. La máxima rondaría los 36 °C y la noche terminaría con precipitaciones, que se extenderían hasta el mediodía del lunes.