Un fuerte temporal castigó Trancas y provocó la caída de árboles y voladura de techos

Si bien el pronóstico del tiempo anticipaba posibles precipitaciones, los tranqueños no se esperaban que se desatara un temporal. "Daños materiales hubo muchísimos. Mucha voladura de techos. Lo que pasó fue tremendo, minutos antes de un encuentro, lo que aumentó el riesgo por la convocatoria de gente", explicó el legislador Antonio Moreno, en una entrevista brindada a un canal de TV local.