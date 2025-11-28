Secciones
Un fuerte temporal castigó Trancas y provocó la caída de árboles y voladura de techos

La tormenta se desató durante la noche. No hubo víctimas ni evacuados.

DAÑOS MATERIALES. Los vientos provocaron la caída de árboles y la voladura de techos.
28 Noviembre 2025

Un fuerte temporal de lluvia y viento provocó la caída de árboles y la voladura de techos en la localidad de Trancas. Autoridades del municipio informaron que sólo hubo daños materiales y que no se registraron evacuados.

Si bien el pronóstico del tiempo anticipaba posibles precipitaciones, los tranqueños no se esperaban que se desatara un temporal. "Daños materiales hubo muchísimos. Mucha voladura de techos. Lo que pasó fue tremendo, minutos antes de un encuentro, lo que aumentó el riesgo por la convocatoria de gente", explicó el legislador Antonio Moreno, en una entrevista brindada a un canal de TV local.

De acuerdo con el relevamiento hecho por la municipalidad y personal de Defensa Civil, no se registraron evacuados, pese a que se había habilitado el Club Libertad para asistir a las familias que sufrieron daños en sus viviendas.

Las autoridades explicaron que los damnificados prefirieron  buscar asilo en las casas de sus familiares. Durante la mañana continuará el relevamiento en diferentes zonas del departamento de Trancas y los trabajos para restablecer, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica, que se vio afectado debido a la caída de árboles.

Comentarios