Javier Milei canceló su viaje a Washington y no asistirá al sorteo del Mundial 2026

La información fue confirmada este jueves por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un mensaje difundido en la red social X.

27 Noviembre 2025

El presidente Javier Milei canceló el viaje que tenía previsto realizar a Washington DC para participar del sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre. La información fue confirmada este jueves por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un mensaje difundido en la red social X.

Adorni anunció que el mandatario “ha decidido no realizar el viaje previsto”, sin ofrecer detalles adicionales sobre los motivos de la suspensión. El mensaje, breve y sin mayores explicaciones, finalizó con un escueto “Fin”, lo que generó diversas especulaciones en redes sociales y círculos políticos.

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 definirá la conformación de los grupos del torneo que será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. La presencia de Milei en el evento estaba inicialmente contemplada dentro de su agenda internacional, en un contexto donde el Gobierno busca consolidar relaciones exteriores y fortalecer vínculos estratégicos.

La decisión del Presidente de cancelar el viaje se produce a pocos días del sorteo, y aún no se comunicó si habrá un representante argentino en su lugar para asistir a una de las ceremonias clave en el calendario rumbo a la máxima competencia del fútbol mundial.

