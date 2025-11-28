Dolores ya tiene su 0 km de los Números de Oro

A poco más de un mes de haber recibido la noticia que la convirtió en protagonista de una de las historias más comentadas de los Números de Oro, Dolores Castillo, de 78 años, vivió ayer el momento que tanto esperaba.
Con los ojos brillantes por la emoción y acompañada de su hermana, se hizo la entrega oficial de su Chevrolet Onix 0 km. El vehículo blanco, impecable y reluciente, la dejó “abrumada, nerviosa y muy feliz”, según reconoció ella misma, conmovida hasta las lágrimas.
La mujer además se hizo acreedora de un televisor BGH de 43 pulgadas, entregado por el escribano Álvaro Sobrecasas y Juan Pablo Neme, gerente de Tarjeta del Sol.
Trabajadora incansable
A pesar de su edad Dolores, trabaja en una compañía todos los días. Para ella continuar activa es una necesidad. Va a gimnasia, se mantiene ocupada y nunca dejó el hábito de comprar el diario, una faceta que se volvió central en la forma en que su familia y ella misma se describen.
“Yo no dejo el trabajo porque debo ser adicta a lo que hago - contó risueña- Me gusta, me mantiene enérgica y actualizada. Estoy feliz en el lugar en el que estoy”, afirmó, con una sonrisa mientras sostenía por primera vez la llave del auto que tanto soñó ante las cámaras de LG Play.
El impacto en su entorno
El 15 de octubre, día que se confirmó que era la ganadora del premio mayor, la noticia explotó en su familia. “Ha sido un escándalo” -recordó- “Todo el mundo feliz, comunicándose, gritando. Me han llamado de todos lados”.
E incluso vivió situaciones inesperadas: “Fui a comprar un libro a una sucursal que no visitaba hace mucho y la chica que me atendió me dijo: ‘Mi clienta se ganó el auto del diario’. Todo eso me emocionó tanto como ser la ganadora”.
La hermana, testigo del esfuerzo de Dolores durante toda la vida, grababa todo el momento con su celular y gritaba “bravo”, para demostrar su apoyo a la mujer a la que se acercó a abrazar con orgullo.
“Fue un jolgorio total cuando nos enteramos”, contó Alicia. “Mi hermana es muy trabajadora, muy luchadora. Somos una familia de gente que fue educada de esa manera. Con la edad que tiene, continuar con sus labores y lograr sus objetivos, es algo realmente para destacar”, reflexionó.
Alicia también admitió que ganar el auto era uno de esos deseos que Dolores había persegudo desde hace tiempo. “Para ella, la única forma de comprarse un auto hoy era ganar el de LA GACETA… y se dio como una premonición”, afirmó.
La hermana de la ganadora también compartió un momento íntimo, para describir el carácter solidario de Dolores.
“El televisor que ella ganó dijo que iba para nuestro hermano Daniel. Es un gesto muy noble, que refleja lo que somos como familia”, afirmó.
Agradecida
Al tener por primera vez frente a ella su auto nuevo, la contadora no pudo disimular la felicidad que sentía. “Realmente tengo una gran satisfacción. Agradezco a Dios porque creo que es un milagro, que sacaran mi cupón entre los miles que participaron del sorteo. Es algo increíble”, expresó.
También se tomó un momento para destacar el esfuerzo detrás del histórico concurso. “Le quiero agradecer mucho a LA GACETA porque, a pesar de esta crisis económica, mantienen generosamente la entrega de estos premios. Sé que cuesta, porque todo ahora cuesta mucho esfuerzo. Por eso es importante agradecer la generosidad”.
Lo que vendrá
Dolores anticipó que su viejo Gol gris 2008, ese que quería cambiar desde hacía tiempo, ya tiene destino. “Lo voy a vender. En algún momento lo tengo que vender”, adelantó.
Lo que no tiene tan claro es si estrenará su auto con un viaje de vacaciones. “Tengo la teoría de que el que maneja no puede disfrutar del paisaje”, explicó con una sonrisa. “El que maneja llega cansado y no la pasa bien. Yo prefiero tomar un ómnibus, un tren o un avión y llegar a destino”, añadió.
Eso sí, la contadora no descartó una salida donde un familiar conduzca mientras ella mira el paisaje desde la ventanilla. “Podría ser”, concedió entre risas.
Mensaje de esperanza
Dolores participa de los Números de Oro hace décadas, siguiendo la tradición familiar que comenzó con su padre. Hace apenas unos meses había ganado un premio de dinero en efectivo, aunque ella siempre repetía una frase: “Si gano el auto, ahí recién cambio el mío”.
Hoy, con el Onix nuevo estacionado frente a ella, su mensaje es claro: “Que la gente no deje de jugar, que sigan participando. Me parece una actitud generosa porque pesar de la situación del país, siguen firmes con sus lectores, entregando premios todas las semanas. Y yo también voy a seguir participando”.
Los Números de Oro cada semana renuevan la ilusión de los lectores y mantienen también la propuesta de los Números de la Suerte, que otorgan órdenes de compra por $200.000 para comercios adheridos.
Los usuarios de Tarjeta Sol cuentan con una posibilidad adicional ya que en caso de resultar ganadores, el premio se duplica.