Los signos del zodíaco más honestos: el ranking definitivo según la astrología

Leo

El signo del león se siente el rey de la selva, por lo que siempre necesita que todo el mundo conozca sus ideas. Son auténticos por naturaleza, se muestran tal cual son y no les gusta fingir. Defienden la verdad y esperan lo mismo de quienes los rodean. Los leoninos valoran la lealtad por encima de todo, entonces cuando se comprometen, lo hacen con el corazón y no toleran las mentiras. De esta manera, se manejan con un código social de franqueza. Si son sinceros, su entorno también lo será y eso les da tranquilidad.