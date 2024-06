Ciencia del amor

Como soy biólogo no les voy a hablar del Amor con tintes poéticos, sino desde la ciencia. Con la palabra Amor sufrimos las mismas carencias semánticas que con otras palabras trascendentes como Libertad, Felicidad, Dios, Conciencia, etc., por lo cual nos obliga a recurrir a los antiguos griegos que, parece ser, estaban interesados en estas cosas. Conocemos a Eros, Cupido para los romanos, como el dios del amor romántico y la atracción sexual. No obstante, los antiguos filósofos griegos sabían que había muchos otros tipos de amores: El Pragma, amor útil que nos sirve para estar mejor; Agape, amor de veneración muy usado en lo religioso; Filia, amor a los que pertenecen a nuestro grupo o amigos; y el Storge, amor hacia los lazos familiares.