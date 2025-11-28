Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Teatro Rosita Ávila: “Cómo meterse al mar de noche”
Una actriz millennial está en pleno proceso de puerperio mientras intenta reencontrarse consigo misma mientras retoma su carrera profesional. Sobre esa idea, con entrada gratis, esta noche a las 21 y en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) se presentará “Cómo meterse al mar de noche”. La obra de Sol Bonelli, interpretada por Victoria Cestau y con música de Florencia Albarracín, despliega un recorrido emocional donde la protagonista habita distintas voces y personajes que emergen de su nueva identidad como madre: desde un pulpo múltiple y sensible hasta una figura exigente que encarna la culpa, pasando por una directora técnica que traduce la crianza en tácticas futboleras. Con humor, música, poesía y un tono íntimo que combina lo personal con lo político, la propuesta teatral invita a reflexionar sobre los mandatos, deseos y contradicciones que atraviesan la experiencia contemporánea de la maternidad.
Encuentro coral: propuesta en la Casa Museo de la Ciudad
Hoy a las 20 se realizará un Encuentro Coral en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532), con entrada libre y gratuita y que no se suspende en caso de lluvia. Participarán los coros del Colegio de Psicólogos, a cargo de Adrián Mendoza; y el Mixto del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán, dirigido por el director de la Escuela de Canto Coral, Ignacio Meriles, con el acompañamiento en piano de Alejandro Arquez.
Indios en Diva: presentan “Artificio”
La banda rock pop rosarina Indios regresó a la escena el año pasado y esta noche hará escala en Tucumán: actuará desde las 21 en Diva Club (Rivadavia 1.230), con su nuevo material “Artificio”. En 2009, Joaquín Vitola, Nicolás de Sanctis, Patricio Sánchez Almeyra, Guillermo Montironi, Mauricio Cedaro y Agustín Majdalani dieron nacimiento al proyecto musical, que rápidamente escaló en las preferencias nacionales, y que en pandemia tomó un descanso. Como telonero estará Vuelven Pájaros.
Cuarteto Aconquija: “De Beethoven al tango”
Hoy a las 21, en la Sociedad Francesa (San Juan 750), el Cuarteto Aconquija presentará “De Beethoven al tango: un viaje en cuerdas”, un programa que reúne la profundidad del repertorio clásico europeo y la expresividad de la música latinoamericana. Integrado por Diego Guzmán, Evaristo Moyano, Julio Barrionuevo y Facundo Llebeili, el grupo de cámara eligió como eje Cuarteto en Fa mayor Op. 18 N.º 1 del compositor alemán, una obra que “representa ese punto justo donde la tradición clásica se mezcla con su personalidad inquieta; tiene energía, contraste y una conversación real entre las voces, algo que sentimos muy cercano a la manera en que tocamos juntos”.
“Asfalto y cerro”: lo nuevo de Leo Deza
Leo Deza cambió vivir en la Capital Federal por la tranquilidad de los Valles Calchaquíes. De esa decisión nació “Asfalto y cerro”, junto a Issa Osman, Alejandro Russo y Raúl Villagra que sonará esta noche desde las 21 en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.851), dentro del ciclo de recitales gratuitos que organiza Sadaic.
“Concierto de libertad”: actúa la Orquesta Divino Niño
Hoy a las 20.30 en el teatro Manuel Belgrano (del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, Crisóstomo Álvarez 765), se presentará la Orquesta Divino Niño con su “Concierto de Libertad”, un evento especial que busca celebrar la música en apoyo a la Fundación Asistir.
Espacio Incaa: seis historias sobre el trabajo sexual
Demián Alexander traslada a la pantalla grande la obra performática teatral “Putas”, que durante seis episodios retrata momentos que atraviesan trabajadoras sexuales, cuyas miradas diversas expresan los contextos que afrontan con sus clientes en los extremos más oscuros y luminosos, con cada escenas con una estética particular que potencia la narración. Con las actuaciones de Esmeralda Mitre, Roly Serrano, Carlos Belloso, Vanesa González, Gerardo Chendo, Celeste Muriega, Fabián Vena, Mariana A., María Rosa Fugazot y Florencia Gerez, la película se proyectará a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251).
Nonino Yerba Buena: tangos y folclore en formato “Íntimo”
Gisella Canevaro, Andrea García Wilde y Carlos Podazza presentarán esta noche, desde las 21.30 y en Nonino Yerba Buena (avenida Aconquija 2.347) el recital “Íntimo”, con un repertorio de música argentina y latinoamericana en el que no faltarán el folclore y el tango.
Lo de la Paliza: recital de Los Orejanos
En el circuito de las peñas, Los Orejanos llevarán su propuesta folclórica norteña tradicional desde las 22 a Lo de la Paliza (Laprida 181). La Escondida (Miguel Lillo 234) anuncia a Jesús Cuellar, Fabio Toledo, Azul Gallía, La Cuerda y Matías Brito. En tanto, El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) recibirá a Los 4 de Tucumán, David Robles, La Changada, Cuarta Cortada, Transhumantes, Benja Zamorano y Los Amigos de Ayer. A las 21.30, en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 755), Sergio Abraham presentará su show “Noche con amigos”, con folclore, canciones melódicas, cumbias y cuarteto.
Festival en Arcadia: Los Tekis, con entrada gratis
Esta tarde, con entrada libre y gratuita, en el expredio del ferrocarril de la localidad de Arcadia y desde las 18 se realizará el festival Tradición y Canto, con la presencia de academias folclóricas, Los Pioneros, Los del Pueblo, Mitote, Los Trovadores de Arcadia, Poly Argañaraz, Río 2, Los del Barrio, Las Voces del Boquerón, Vidaleros, Paola Arias y Los Tekis como número central para el cierre.
Letra y música: ciclo en el Centro Cultural Mercedes Sosa
Una noche de poesía y canción con entrada gratis tendrá lugar hoy desde las 20 en el Centro Cultural Mercedes Sosa (9 de Julio 720), en una nueva edición del ciclo “Letra y música”, organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. En esta oportunidad se presentará el dúo tucumano integrado por Angélica Camuñas y Gustavo Moyano con un repertorio popular folclórica, junto a la escritora Zaida Kassab (poeta, editora, artista visual y gestora cultural).
El papa en Turquía: León XIV y su primer viaje al extranjero
El papa León XIV instó ayer a Turquía a desempeñar un papel “estabilizador” en un contexto mundial “fuertemente conflictivo”, en el inicio del primer viaje al extranjero de su pontificado, que también lo llevará a Líbano. Llegado a Ankara poco después del mediodía, el papa estadounidense-peruano fue recibido en el palacio presidencial por el jefe de Estado, Recep Tayyip Erdogan, con los himnos del Vaticano y Turquía y salvas de cañón.“Señor presidente (Erdogan), que Turquía sea un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera” afirmó el pontífice. Turquía es un actor destacado en la volátil geopolítica de Oriente Medio y se implica también en las negociaciones entre Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra iniciada con la invasión rusa en febrero de 2022.
Museo del Louvre: aumentan 45% las entradas para los visitantes extranjeros
El Louvre, el museo más visitado del mundo, aumentará en un 45% el precio de la entrada para sus visitantes extraeuropeos a partir de 2026 para sanear sus cuentas. A partir del 14 de enero los visitantes de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE, que incluye la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega) tendrán que pagar 32 euros para recorrer los 73.000 m² del museo parisino, es decir, 10 euros más que el precio actual. El aumento fue aprobado el jueves por el consejo de administración del Louvre y se aplicará entre otros a los estadounidenses, el primer contingente de visitantes extranjeros, así como a los chinos, que ocupan el tercer lugar, según el balance de actividad de 2024 del museo. Según ese documento el Louvre recibió 8,7 millones de personas el año pasado, de las cuales 69% eran extranjeras. Con este incremento espera obtener entre 15 y 20 millones de euros (17,3 y 23,2 millones de dólares) adicionales al año, que se destinarán a los “problemas estructurales” del museo. León XIV alabó al país como “un puente entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa y una encrucijada de culturas y religiones”.
Una joyita: subastan en Londres un huevo de Fabergé valuado en U$S 25 millones
El Huevo de Invierno, una joya valorada en más de U$S 25 millones, será subastado el próximo martes en Londres, anunció la casa Christie’s. La joya fue encargada en 1913 a la Casa Fabergé por Nicolás II, último zar de Rusia, como regalo a su madre. El ‘Winter Egg’ está tallado en un frágil cristal de roca y adornado con más de 4.500 diamantes. El récord anterior para una joya similar se estableció en 2007, cuando el llamado huevo Rothschild, fue vendido por la misma casa por casi 9 millones de libras (unos U$S11,25 millones a un coleccionista ruso. La casa de joyería y orfebrería rusa Fabergé creó un total de 50 huevos para la familia imperial rusa con motivo de las fiestas de Pascua, antes de la caída del régimen en 1917.