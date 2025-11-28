Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Museo del Louvre: aumentan 45% las entradas para los visitantes extranjeros

El Louvre, el museo más visitado del mundo, aumentará en un 45% el precio de la entrada para sus visitantes extraeuropeos a partir de 2026 para sanear sus cuentas. A partir del 14 de enero los visitantes de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE, que incluye la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega) tendrán que pagar 32 euros para recorrer los 73.000 m² del museo parisino, es decir, 10 euros más que el precio actual. El aumento fue aprobado el jueves por el consejo de administración del Louvre y se aplicará entre otros a los estadounidenses, el primer contingente de visitantes extranjeros, así como a los chinos, que ocupan el tercer lugar, según el balance de actividad de 2024 del museo. Según ese documento el Louvre recibió 8,7 millones de personas el año pasado, de las cuales 69% eran extranjeras. Con este incremento espera obtener entre 15 y 20 millones de euros (17,3 y 23,2 millones de dólares) adicionales al año, que se destinarán a los "problemas estructurales" del museo.