Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: la UCR intervenida
Hace 7 Hs


Con pena, los días pasan y no existe reacción de nadie de los que pertenecen o dicen ser radicales sobre la situación de nuestro partido que día a día vemos que se diluye paulatinamente. Tenemos el partido intervenido, ni nos acodamos de quienes fueron designados a tales efectos, algunos creen recordar que eran gordos, otros flacos, canosos, rubios, etc. Estos hombres que brillan no por su sapiencia sino por su ausencia desde hace meses prácticamente todos nos olvidamos de su rostro. Este centenario partido que le diera vida a la democracia tuvo a través del tiempo brillantes dirigentes en el orden local, muchos ocuparon distintos cargos públicos, algunos ofrendaron con su vida sostener los valores que le dieran origen pagando con su vida sosteniendo los derechos humanos y la vigencia de las instituciones. Bien aquellos que propiciaron la intervención al partido que todos sabemos que buscaban con ellos allí están las consecuencias y el 26 de octubre la pagamos con creces. Ante todo, lo que conocemos y nos resistimos a que nuestro partido perdure a través del tiempo, emulando y apelando a una frase bíblica puedo exhortar “radicales y UCR ¡Levántate y anda!” como en su oportunidad Jesús manifestaba ante Lázaro.

José Luis Avignone                                                             

Marcos Paz 922 - S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
2

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes
3

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”
4

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

5

El episodio de violencia en una escuela

6

Cartas de lectores: el país que se viene

Más Noticias
Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios