Danza contemporánea: “Solo/Cuerpo y piano”, una experiencia en el teatro San Martín

“De ese modo consuman un encuentro entre tiempos -entre lo clásico y lo contemporáneo- donde el sonido y el movimiento comparten un mismo pulso: el de la escucha. Entre partituras reconocibles y gestos presentes, la obra celebra el arte de estar en tono, de encontrar en la escena un respiro frente a la velocidad y la violencia del mundo. Un concierto en movimiento donde lo visible y lo audible se abrazan en un mismo acto poético”, se afirma como anticipo.