Danza contemporánea: “Solo/Cuerpo y piano”, una experiencia en el teatro San Martín

“Un cuerpo se afina, un piano respira. La danza no baila la música, la música no guía al cuerpo: se escuchan, se acompañan”.
Así se anuncia “Solo/Cuerpo y piano”, la propuesta que se presentará esta noche a las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), cuyo escenario será compartido por la Compañía de Danza Contemporánea, dirigida por Martín Piliponsky, y el pianista franco-iraní Nima Sarkechik.
En esta ocasión, Piliponsky asumirá un doble rol: el de director artístico y bailarín dentro del proceso creativo junto a los integrantes del cuerpo estable, en una propuesta que plantea una experiencia sensorial y espacial poco convencional. Sarkechik, a su vez, aportará su sensibilidad y presencia escénica para tocar sin partitura y desde una búsqueda que vincula lo musical con lo performático. Habrá dos pianos, uno de ellos el emblemático Steinway del Teatro San Martín.
Piezas clásicas
Para alcanzar este resultado, durante meses, Sarkechik y la Compañía trabajaron juntos en la selección y relectura de piezas clásicas de Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwin van Beethoven, Claude Debussy y Serguéi Rachmaninov.
“De ese modo consuman un encuentro entre tiempos -entre lo clásico y lo contemporáneo- donde el sonido y el movimiento comparten un mismo pulso: el de la escucha. Entre partituras reconocibles y gestos presentes, la obra celebra el arte de estar en tono, de encontrar en la escena un respiro frente a la velocidad y la violencia del mundo. Un concierto en movimiento donde lo visible y lo audible se abrazan en un mismo acto poético”, se afirma como anticipo.