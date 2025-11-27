Caso Loan: la Justicia ordenó continuar la investigación sin plazos y respaldó el reclamo de los padres

Durante la audiencia realizada el 19 de noviembre de 2025, el fiscal ante Casación Raúl Pleé y el apoderado de la querella, Alejandro Vecchi, ratificaron sus objeciones. Pleé subrayó la gravedad institucional del caso y la necesidad de que la investigación continúe sin plazos fijos, en línea con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos del niño y lucha contra la trata de personas. En ese marco, la madre de Loan expresó: “No queremos que se cierre el caso, de hecho queremos saber algo de nuestro hijo... No se sabe dónde está, cómo está o qué pasó con Loan...”.