Crisis en Granja Tres Arroyos: cierra una planta en Entre Ríos y crece el temor por más despidos

La situación de Granja Tres Arroyos, la mayor productora de carne aviar de la Argentina, se agrava semana a semana. La empresa atraviesa una profunda crisis financiera y operativa, marcada por salarios atrasados, ajustes de personal y cierre de instalaciones. Ahora, confirmó el cese definitivo de la planta Becar en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, una de sus unidades productivas más importantes.