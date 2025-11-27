Crisis en Granja Tres Arroyos: cierra una planta en Entre Ríos y crece el temor por más despidos

La situación de Granja Tres Arroyos, la mayor productora de carne aviar de la Argentina, se agrava semana a semana. La empresa atraviesa una profunda crisis financiera y operativa, marcada por salarios atrasados, ajustes de personal y cierre de instalaciones. Ahora, confirmó el cese definitivo de la planta Becar en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, una de sus unidades productivas más importantes.
Cierre de la planta Becar y traslado de operarios
La planta Becar dejará de funcionar a partir del 1° de diciembre. Cerca de 300 operarios serán trasladados a la planta La China, ubicada en la misma localidad. Sin embargo, dicha unidad viene de interrumpir su producción por reclamos salariales y actualmente trabaja al 50% de su capacidad.
En el acuerdo de traslado se incluyó la opción de retiros voluntarios, modalidad que ya aceptaron varios trabajadores.
Desde el Sindicato de la Carne, el secretario general Sergio Vereda confirmó que en La China “se conformarán dos grupos de trabajo” con los empleados provenientes de Becar. No obstante, reconoció la preocupación por el futuro laboral en la región.
Salarios adeudados y tensión en las plantas
El derrumbe financiero de la avícola se refleja en los pagos atrasados. La empresa terminó de abonar los aguinaldos de mitad de año recién hace pocas semanas y hasta el momento solo pagó el 20% de la mayoría de los sueldos de octubre. Los trabajadores temen que tampoco se cumpla con los salarios de noviembre.
Miguel Ángel Klenner, secretario general de STIA en Concepción del Uruguay, describió la gravedad del conflicto:
“No podemos vivir así. Los trabajadores están endeudados, pagan multas por atrasos y no saben cómo seguirá la empresa. No es posible que una quincena se pague en cinco cuotas”.
En la zona advierten que, si persiste la falta de respuestas, el conflicto podría extenderse a otras plantas del grupo, donde también se registran tensiones.
Rumores de venta a capitales estadounidenses
Mientras crece la incertidumbre laboral, también aumentan las versiones de que Granja Tres Arroyos podría ser vendida a capitales estadounidenses. Entre los posibles interesados, el nombre que más resuena es Tyson Foods, gigante norteamericano que desde 2022 posee el 34% de las acciones de la empresa argentina.
Según fuentes del sector, una eventual compra incluiría:
Actualización de instalaciones
Incorporación de nueva maquinaria
Un plan de modernización industrial
Sin embargo, esta operación implicaría también nuevos recortes de personal.
Medios entrerrianos sostienen que los atrasos salariales podrían funcionar como una estrategia interna para impulsar retiros voluntarios antes de un redimensionamiento más profundo.
Una crisis que afecta a toda la cadena avícola
Granja Tres Arroyos, que mantiene en funcionamiento solo sus plantas de Pienso y Molino, enfrenta una presión creciente por parte de gremios y proveedores. Si la empresa no logra obtener inversión fresca o cerrar su operación con nuevos dueños, no se descartan paralizaciones, despidos masivos o un conflicto social mayor en la región.