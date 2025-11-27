Cierre de Whirlpool: de un proyecto exportador millonario a abandonar la producción local en solo tres años

La foto del mercado local también es elocuente. Sergio Doldán, vicepresidente de la Cámara de la Refrigeración y el Aire Acondicionado (Cairaa) y gerente comercial de Autosal -fábrica ubicada en Villa Mercedes con 300 empleados- señaló que tuvieron que despedir recientemente a 14 personas por la caída en la demanda. “Desde enero, las importaciones de heladeras superan la producción total. Hay una sobreoferta casi equivalente al doble de la demanda. En octubre, con un mercado de 80.000 unidades, se importaron 130.000 y se produjeron 40.000”, explicó. Y advirtió: “Producir una heladera en la Argentina cuesta entre 35% y 40% más que traerla de afuera”.