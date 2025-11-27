Secciones
Regulación y tarifas: el municipio anticipa cambios en el transporte capitalino

Chahla puso en duda la supuesta crisis que afirman los empresarios del sector; Nieva pidió regular las apps y revisar el boleto. Mañana lo debate el Concejo.

27 Noviembre 2025

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se refirió este jueves a la situación del transporte público en la capital y cuestionó los argumentos de los empresarios respecto a las dificultades financieras del sector. Aseguró que el municipio está avanzando en “una planificación con estudio de costos” y en conversaciones con distintas empresas para evaluar su situación real.

“No debería ni tendría que haber inconvenientes para pagar el aguinaldo tranquilamente a los trabajadores del sector”, afirmó. Señaló que, hasta el momento, ningún representante del transporte se comunicó con el municipio, pero aclaró que la gestión local está dispuesta a abrir el diálogo cuando sea necesario.

Nieva: “Es un tema esperado por todos, usuarios y conductores”

Tras la conferencia de Chahla, el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, amplió detalles sobre el debate que se retomará mañana en el Concejo Deliberante respecto a la regulación de las aplicaciones de transporte.

Recordó que el municipio presentó un proyecto en octubre del año pasado, y que desde entonces el sector espera una definición. “Era algo tan esperado, no sólo por quienes conducen en estas aplicaciones, sino también por los usuarios y por los taxistas”, explicó. Indicó que incluso muchos taxistas que al inicio se mostraban reticentes ahora piden ser incorporados dentro de la regulación.

Nieva remarcó la importancia de establecer reglas claras también para los servicios en moto, con exigencias de seguro aprobado por Nación y cascos adecuados, para garantizar la seguridad vial.

Sobre la posibilidad de que el municipio cobre un impuesto a través del Tributo de Emergencia Municipal (TEM) a las aplicaciones, señaló que será el Concejo quien definirá los montos, con intervención de la Dirección de Ingresos Municipales: “Coincido en que hay que cobrarles a las aplicaciones, no a quienes brindan el servicio”, precisó.

El aumento del boleto

Consultado por los recientes conflictos con los empresarios del transporte y por la eventual suba del boleto, Nieva recordó que la intendenta gestionó un acuerdo que permitió normalizar el servicio, mediante adelantos del Boleto Educativo Municipal y los atributos SUBE, además de compromisos de control de frecuencias y revisión de suspensiones a choferes.

Sobre la actualización tarifaria, señaló que se trata de una facultad exclusiva del Concejo Deliberante y que la ciudad mantiene una tarifa “muy por debajo de la media nacional”.
“Llevamos más de un año con una tarifa paralizada. Es justo el reclamo de los empresarios, pero también el de los usuarios por un mejor servicio”, afirmó

