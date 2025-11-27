Terremoto político en San Martín: Semrik se bajaría de la carrera y la elección se definiría entre dos listas

Lo que se viene en la recta final

La posible retirada de "Identidad Roja y Blanca" se produce en el marco de una semana cargada de definiciones, con el padrón definitivo publicado -4.439 socios habilitados en 151 páginas- y los plazos finales corriendo para que quienes no aparecen puedan solicitar su incorporación si hubo errores. Aún restan designarse los presidentes de mesa y, el viernes, cada lista deberá presentar a sus fiscales. Hasta el día del comicio, los socios podrán ponerse al día con la cuota para asegurar su participación.