Terremoto político en San Martín: Semrik se bajaría de la carrera y la elección se definiría entre dos listas

La contienda electoral de San Martín sufrió un giro inesperado en las últimas horas. La agrupación "Identidad Roja y Blanca", encabezada por Samuel Semrik, habría decidido bajarse de la carrera tras enfrentar serios inconvenientes en el armado definitivo de la lista. La noticia sacudió el clima político en La Ciudadela, especialmente porque la corriente había sido una de las primeras en confirmar su participación cuando se abrió el período de inscripción.
Según pudo saber LA GACETA, el espacio mantendrá hoy una reunión clave a las 14 entre sus principales referentes para terminar de formalizar la postura y comunicarla públicamente. Aunque el encuentro podría definir detalles administrativos y políticos, en los hechos la decisión ya estaría tomada: la lista no competiría el domingo. La imposibilidad de completar nombres y cargos en tiempo y forma terminó por inclinar la balanza hacia la renuncia.
Con esta baja, el escenario electoral queda drásticamente reconfigurado y la pelea por la conducción del club será entre dos fórmulas. Por un lado, Augusto Rodríguez, con su agrupación "Modernicemos San Martín", y por el otro, Oscar Mirkin, referente de "Unidad Roja y Blanca", quien busca recuperar la conducción institucional. Ambos espacios ajustan estrategias ante un escenario que cambió de manera abrupta.
Lo que se viene en la recta final
La posible retirada de "Identidad Roja y Blanca" se produce en el marco de una semana cargada de definiciones, con el padrón definitivo publicado -4.439 socios habilitados en 151 páginas- y los plazos finales corriendo para que quienes no aparecen puedan solicitar su incorporación si hubo errores. Aún restan designarse los presidentes de mesa y, el viernes, cada lista deberá presentar a sus fiscales. Hasta el día del comicio, los socios podrán ponerse al día con la cuota para asegurar su participación.