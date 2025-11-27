Boca avanza con la ampliación de La Bombonera: cómo serán las obras, qué se hará en 2026 y qué pasa con la localía

Boca sigue adelante con las obras previstas en La Bombonera como parte del proyecto de ampliación que la dirigencia pretende ejecutar durante los próximos años. Los trabajos están programados por etapas y se realizarán mientras el estadio continúa en funcionamiento. La primera intervención importante comenzaría el 9 de diciembre en la Puerta 3, ubicada sobre Brandsen 805. Para esa fecha, Boca ya no tendrá actividad deportiva allí, dado que las hipotéticas semifinales del torneo Clausura se disputarían el fin de semana del 7. En este sector se construirán columnas de aproximadamente 10 metros de altura que conformarán el nuevo frente del acceso, y posteriormente se instalará una pantalla led de 30 por 3 metros que completará esta fase inicial.
El cronograma continuará en 2026. En enero, el club avanzará con los trabajos en el hall principal y finalizará el pavimentado e iluminación del estacionamiento ubicado sobre las vías, detrás de la zona de plateas. En febrero comenzará la refacción de la Platea L inferior, una obra que se extenderá hasta entre abril y mayo y que permitirá mantener la localía durante el próximo año, algo que inicialmente había estado en duda. Paralelamente, se desarrollará la modernización de los palcos de la Platea Media, en línea con la actualización general de infraestructura que la institución proyecta.
La dirigencia informó que la búsqueda de un estadio alternativo para albergar los partidos del primer equipo recién se activará cuando se inicie la demolición de los palcos de la calle Iberlucea, una fase que aún no tiene fecha asignada y que marcará el inicio de las obras de mayor impacto. Mientras tanto, también en febrero comenzará la construcción de un gimnasio exclusivo para socios sobre la calle Brandsen, frente al estadio, dentro del plan de mejora de los espacios de uso cotidiano.
Toda la información sobre el avance de las obras se publica en la cuenta oficial de Instagram @obrasbocajrs, creada específicamente para comunicar estas novedades. La dirigencia prevé anunciar de manera formal el proyecto completo de ampliación durante 2026, una vez finalizada esta primera etapa de intervenciones.
La institución continúa así con un proceso sostenido de obras y planificación, mientras aguarda que 2026 sea el año en el que se presente oficialmente el proyecto de ampliación del estadio.