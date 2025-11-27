Boca avanza con la ampliación de La Bombonera: cómo serán las obras, qué se hará en 2026 y qué pasa con la localía

Boca sigue adelante con las obras previstas en La Bombonera como parte del proyecto de ampliación que la dirigencia pretende ejecutar durante los próximos años. Los trabajos están programados por etapas y se realizarán mientras el estadio continúa en funcionamiento. La primera intervención importante comenzaría el 9 de diciembre en la Puerta 3, ubicada sobre Brandsen 805. Para esa fecha, Boca ya no tendrá actividad deportiva allí, dado que las hipotéticas semifinales del torneo Clausura se disputarían el fin de semana del 7. En este sector se construirán columnas de aproximadamente 10 metros de altura que conformarán el nuevo frente del acceso, y posteriormente se instalará una pantalla led de 30 por 3 metros que completará esta fase inicial.